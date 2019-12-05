鄧炳強周五赴北京禮節性拜訪　介紹香港治安情況、交流跨境罪案

警務處處長鄧炳強明日（6日）將赴北京，進行其於上月就任後的禮節性拜訪，副處長（行動）蕭澤頤亦會陪同訪京。鄧炳強訪京將拜訪公安部及國務院港澳事務辦公室，介紹香港的治安情況外，亦會就跨境罪案，以及警務合作方面進行交流。

警務處處長鄧炳強明日（6日）將赴北京，進行其於上月就任後的禮節性拜訪，副處長（行動）蕭澤頤亦會陪同訪京。（資料圖片）

現年54歲的鄧炳強於上月19日正式接任警務處長一職，今次亦是他首次以「一哥」身份訪京。鄧炳強今次行程緊張，他明日起訪京兩日，並將於周日凌晨趕機，在周日清晨返抵香港。

訪京期間，鄧炳強將拜訪公安部及國務院港澳事務辦公室，據悉將獲安排與公安部部長趙克志，以及港澳辦主任張曉明會面，會面內容將商討有關香港的治安情況外，亦會就跨境罪案，以及警務合作方面進行交流。

鄧炳強上任超過兩星期，「理大事件」暫告一段落，他早前與傳媒茶聚時曾提出其上任「四大目標」，包括止暴制亂，務求盡快令社會回復平靜、加強警隊處理反修例暴力事故等的應變能力，以為應急、反恐等工作做好準備。另外，他指前線警隊人員過去數月承受很大壓力，期望未來能全方位支援前線人員，並與社會重新建立有效聯繫，團結社會力量。

鄧炳強亦在茶聚透露，個人並不反對政府成立「獨立檢討委員會」，因為涉及警員的投訴，會交由監警會處理。至於一直受社會關注的催淚彈成份，他則指不能自揭「底牌」，強調最重要是有效分隔示威者，又指環保署可考慮檢視催淚氣體是否對環境有影響。