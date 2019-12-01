【逃犯條例】鄧炳強指身邊友人懷疑警方　葵芳涉撞人交通警已復工

早前有交通警於葵芳駕電單車在人群中穿插，其後即時休假。近日有報道指出，該名警員已復工。警務處處長鄧炳強在無綫電視節目《講清講楚》中證實事件，又強調警方的調查尚未完結，但不代表同事不能繼續執行職務。 鄧炳強又指，現時社會上存在大規模的抹黑或仇警報道，就連他身邊的朋友都對警方有懷疑。被問及會否就721元朗事件道歉，他稱言之尚早：「如果隨隨便便就做到你頭先講嘅行為（道歉），我覺得令人誤導咗我地同事嘅做法。」

早前有示威者於葵芳新都會廣場對出公路堵路，突然者有數名交通警出現，一名交通警駕駛電單車向前，高速撞向示威。（網上圖片）

近日有報道指出，早前在葵芳駕電單車在人群中穿插的警員已復工。鄧炳強指出，警方的調查尚未完結，又稱他們的調查工作嚴肅，否認放縱同事，「我哋積極調查期間，唔代表我哋同事唔可以繼續執行佢嘅職務。」

逾五成人覺得警方濫暴 鄧：不清楚民調方法

鄧炳強在節目中指，社會上有不少假新聞，明白有人對警方有意見或誤解，但相信支持警隊的人亦不少。對於早前有民調發現，超過5成人覺得個別警員過份濫用暴力，鄧稱指不清楚民調方法，故不評論。

稱身邊有朋友懷疑警方

鄧炳強又指，現時社會上存在大規模、有計劃的抹黑或仇警報道，如警方被指與浮屍、跳樓等事件有關、將示威人士運送至內地等。他說，上述消息不可思議，「香港一個咁透明社會，點可能發生依啲事呢？」

然而，鄧坦言身邊的朋友，包括在社會上有歷練的人，都對事件有懷疑，故認同要增加透明度，以讓大家了解實情。

7月21日，元朗有大量身穿白衫的人士，在西鐵站毆打市民。（資料圖片）

對721事件道歉「言之尚早」

就7.21元朗事件，鄧炳強稱至今已拘捕37人，認為調查認真及嚴肅。對於管理層是否盲撐前線同事，鄧指出，監警會亦正調查，日後會按調查結果嚴肅跟進。被問及會否就事件道歉，他稱暫時言之尚早。

他又指，在過去6個月中，前線同事長時間工作，執勤時更可能有生命危險，家人更可能被「起底」，形容工作艱辛，雖然事後回顧可做得更好，但相信同事已按當時情況作出他認為最好的決定，「如果隨隨便便就做到你頭先講嘅行為（道歉），我覺得令人誤導咗我地同事嘅做法。」

警務處處長鄧炳強指出，現時社會上存在大規模的抹黑或仇警報道，就連他身邊的朋友都對警方有懷疑。（羅君豪攝）

成立委員會針對警方「不公義」

監警會早前邀請國際專家，專家曾稱監警會工作有局限，被問及會否接納成立獨立調查委員會，鄧直言：「我諗如果社會上一部份人……認為調查結果要合佢心意先啱，用咩調查委員會都無意思。」

他重申，歡迎政府成立檢討委員會看回事件的成因，但若只針對警方，他認為不公義。