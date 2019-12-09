國家石油天然氣管網集團成立　負責人：提高油氣資源的配置效率

12月9日，中國又有一家大型央企——國家石油天然氣管網集團有限公司在北京正式成立。這是繼安能集團亮相、國鐵集團掛牌後，今年中國企業改革領域的又一大手筆，標誌着深化油氣體制改革邁出關鍵一步。

國家管網公司董事長張偉曾是中國央企最年輕總裁之一。（微博@中化集團）

《北京日報》微信公號「長安街知事」報道稱，與此前各大央企的合併、改制不同，國家管網公司是一家真正的新公司，其資產和人員主要來自於「三桶油」的管網業務。

據悉，國家管網公司的估值預計在3,000億至5,000億元人民幣，公司列入國務院國資委監管的中央企業序列，國資委、中石油、中石化和中海油持股比例分別為40%、30%、20%、10%。

大陸能源雜誌報道稱，國家管網公司的主要領導班子已經配齊：中石油總經理張偉擔任公司董事長一職，中石油副總經理侯啟軍則出任總經理。

新華社刊登國家管網集團的有關負責人專訪，國家管網公司的主要職責是負責全國油氣幹線管道，部份儲氣調峰設施的投資建設，負責原油、成品油、天然氣的管道輸送，統一負責調度油氣幹線管網，定期向社會公開剩餘輸送和儲存能力，向所有符合條件的用戶，公平開放實現基礎設施。

負責人指新公司可以完善油氣市場體系，有助形成市場化油氣價格機制，令油價和氣價更為合理，公司不會參與上游資源和下游市場，只給客戶提供管輸服務。

國家管網公司的主要職責是負責全國油氣幹線管道，部份儲氣調峰設施的投資建設。（中新社）

報道引述專家指出，國家管網公司統籌規劃建設運營，有利於減少重覆投資，加快管網建設，提升油氣運輸能力，保障油氣的安全供應、促進油氣行業高質量發展，亦可增加油氣市場主體，改進對壟斷環節的監管，以及優化油氣市場結構。

不過，財新網報道稱，公司掛牌只是第一步，後續還包括一系列複雜的資產交易操作、劃定組織運營架構等程序。按照「分步走」原則，目前公司股權和注資比例、公司治理架構、資產注入等事項還未有具體的時間表。

早在2017年5月，中共中央、國務院印發《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》，提出將分步推進國有大型油氣企業幹線管道獨立，實現管輸和銷售分開，明確了石油天然氣管網從「三桶油」剝離的大方向。方案需要平衡「三桶油」之間的利益關係，三大石油公司在國家管網公司裏的持股比例，首先基於其各自剝離的資產總額。

按照資產量計算，中石油集團的油氣管道資產佔絕對大頭，超過70%。但改革初衷之一即是「拆解」中石油集團在資源調配（尤其是天然氣領域）的絕對主導地位，故另兩家石油公司通過注入資產或資金的方式可以提高其股權佔比，此外通過另一家獨立於「三桶油」之外的國有資本出資人佔據控股地位，對中石油集團的持股比例進行稀釋。

因此，出資方案和股權構成是組建國家管網公司的重中之重。獨立的國資大股東注資多少、通過怎樣的主體進行注資，是國家管網公司掛牌之後首要解決的問題。然而，注資方案几經易改，幾經延宕，成為國家管網公司掛牌幾度推遲主要原因。