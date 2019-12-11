解放軍陸軍52人晉升將銜：46人升少將，6人升中將

繼武警部隊舉行晉銜儀式後，中國人民解放軍陸軍部隊亦於12月10日為52人舉行晉升中將、少將軍銜儀式，其中6人晉升中將軍銜。

晉銜儀式上，陸軍司令韓衛國宣讀共軍委命令，政委劉雷主持儀式。此次晉升中將軍銜的6位軍官分別為劉發慶、黃銘、餘永洪、徐起零、張紅兵、汪海江。

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晉升少將軍銜有46人，分別為成存國、彭振海、陳鬱虹、王冰川、王晉生、陳富群、朱中秋、王仕權、秦雲峻、劉治安、楊軍、趙成才、方明、黃昌建、王欣、廖應賓、蓋立民、黃朝輝、徐建剛、黃永軍、李鐵橋、趙鵬章、黃承、楊猛、孫玉聰、陳亮、張俊勇、譚斯龍、鄒仕輝、陶嚮明、楊友斌、董衛疆、張國文、李文、楊弘宇、趙志剛、常東華、韓志宏、于靖東、李勝利、黃新炳、程伯福、黃敦順、趙金鬆、謝偉、周志剛。

資料顯示，現年55歲的劉發慶長期在空軍空降兵服役，曾赴蘇聯伏龍芝軍事學院留學兩年，先後參加1998年抗洪、汶川地震救災等重大演習和軍事任務，獲二等功一次、三等功六次。2017年任新組建的空降兵軍軍長，次年10月任陸軍副司令，十九屆中央候補委員，2014年升少將軍銜。

現年56歲的黃銘是江蘇人，曾在原瀋陽軍區任職，2015年「9•3」抗戰勝利日閲兵擔任將軍領隊，率「平型關大戰突擊連」接受檢閲，2017年任新組建的81軍軍長，2019年升任陸軍副司令，2014年升少將軍銜。

現年56歲的餘永洪是四川人，長期在原四川軍區任職，亦在西藏軍區有過履歷，2017年任新組建的79軍政委，2019年4月升任陸軍紀委書記。

現年57歲的徐起零是河南人，中國人大代表，曾在原濟南軍區任職，2016年任中部戰區陸軍副司令，次年任79軍軍長，2018年任東部戰區陸軍副司令。

年齡暫不詳的張紅兵是湖北人，曾在原濟南軍區任職，2017年任陸軍76軍政委。有限的公開資料顯示，汪海江自2016年起，出任西藏軍區副司令，最新職務暫不明。

此前，12月9日，中國人民武裝警察部隊舉行晉銜儀式，其中武警部隊政治工作部主任高偉晉升中將警銜，其餘36人晉升少將警銜。現年56歲的高偉是四川人，參加過對越自衛作戰、汶川抗震救災等，曾獲「全軍優秀指揮軍官」稱號。

而在12月8日，中共中央軍委下發文件，要求從指揮管理類軍級以上軍官為切入點，理順軍銜級別與職務等級對應關係。