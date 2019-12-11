論文被指圖像異常　中科院院士裴鋼道歉

繼首都醫科大學校長饒毅實名舉報中科院院士裴鋼論文涉嫌造假後，裴鋼參與署名的兩篇論文再度在海外網站pubpeer上被美國學者Elisabeth Bik博士質疑圖像異常，對此，裴鋼出面道歉。

據荔枝新聞報道，裴鋼引起質疑的兩篇論文，一篇於2014年發表在國際學術期刊Plos One上，論文發現傳統中藥複方「聰明湯」可以改善阿爾茨海默病，為治療這項複雜疾病提供了新的策略；另一篇論文於2015年發表在《免疫學期刊》上，論文發現了G蛋白偶聯受體信號通路中的重要分子β-arrestin1在NLRP3和NLRC4兩種炎症小體活化過程中的關鍵作用。

中科院院士裴鋼。（網絡圖片）

兩篇論文中，裴鋼均列在作者最後一位，且是文章的通訊作者。Elisabeth Bik在對兩篇文章的質疑中提出，兩篇文章中的部分圖片都存在特別相似的情況，希望作者做出解釋。

有網友在Twitter上圈出國際學術期刊Plos One。該期刊回應稱，非常感謝告知信息，將對此事進行調查。

據悉，此次質疑裴鋼論文的Elisabeth Bik，也是此前在pubpeer上質疑南開大學校長曹雪濤的學者。

公開資料顯示，Elisabeth Bik曾供職於斯坦福大學醫學院微生物學和免疫學系，2016年辭職後專門致力於研究論文圖像偽造問題。

同時，Elisabeth Bik強調只是將可能存在問題的圖像和論文標註出來，至於這樣的圖像是否構成學術不端，最終要看期刊的裁決，而期刊只有前期審查，才可能杜絕這樣的現象。

不過，針對2014年的論文存在圖片異常，第一作者Yujun Hou和通訊作者裴鋼近日回應了質疑。Yujun Hou在文末解釋道，「抱歉，在寫作中把兩張圖片用混了，但是圖片混淆並不影響實驗結果。為我的錯誤致歉」。

裴鋼回應稱，「我是這篇文章的負責人。我為這一嚴重的錯誤和可能帶來的困擾道歉，非常感謝」。