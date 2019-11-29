【學術造假？】首都醫科大學校長饒毅舉報三名科學家論文造假

29日，首都醫科大學校長饒毅實名舉報3名學者論文造假。同日，中國國家自然科學基金委員會對此回應稱，正在了解相關情況。

據稱，饒毅向中國國家自然科學基金委實名舉報，武漢大學醫學院李紅良多年持續學術造假，而中國科學院上海生命科學研究院生化細胞所研究員裴鋼1999年發表的論文中，3張圖不真實，存在造假嫌疑。

此外，饒毅還在舉報信中提到，2019年中國科學院上海藥物研究所耿美玉研究員作為通訊作者，發表的宣稱可治療小鼠阿爾茨海默症論文存在造假情況。

據瞭解，舉報者饒毅現任首都醫科大學校長，北京生命科學研究所資深研究員、學術副所長，未來論壇諮詢委員會委員，《知識分子》主編 。

饒毅舉報的李紅良是二級教授，博士生導師，現任武漢大學基礎醫學院院長，該院官網介紹，李紅良是國家傑出青年基金獲得者、科技部中青年科技創新領軍人才、國家「萬人計劃」領軍人才。

另一位被舉報的中國科學院上海生命科學研究院生化細胞所研究員裴鋼是中科院院士、博士生導師，曾任中科院上海生命科學研究院院長、同濟大學校長。

第三位被舉報者系中國科學院上海藥物研究所研究員耿美玉，是中國科學院上海藥物研究所學術所長，並任藥物研究所第十四屆學術委員會副主任。