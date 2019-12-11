【分身有術】七夕早午晚見三女　北大副教授被舉報騙感情遭解聘

北京大學博士生導師、北京國際數學研究中心助理教授馮仁杰，早前被人在網上公開舉報一腳踏多船，與多名女子保持不正當關係。 校方介入調查，並於周三（11日）通報指馮仁杰嚴重違反師德師風，決定撤銷教師資格並解聘。

馮仁杰被人在網上公開舉報與多名女子保持不正當關係。（微博）

事緣在本月初，馮仁杰被自稱是其戀人的女子在網上舉報。舉報人稱馮仁杰「插足本科生，出軌已婚女，北大博導同時劈腿數十人」，並附上多張聊天截圖，顯示馮仁杰在與她交往期間，仍同時與另外多名女性交往並有發生性關係。例如在今年七夕當天，馮仁杰分別約見包括舉報人在內共三名女子。馮仁杰先是上午至中午與其中一名女子到酒店開房，下午與再另一名女子吃飯兼睇戲，晚上則將舉報人帶回家過夜。舉報人更展示一份名字是馮仁杰的結婚證書，稱馮仁杰隱瞞曾於2016年與女子結婚，其後離婚。

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女子向內地傳媒表示，公開事件是希望其他女子能認清楚危害，並希望馮仁杰向包括她在內的受害女子道歉。北京大學教師職業道德和紀律委員會其後表示，接報後已按照相關程序調查處理，馮仁杰家屬則發聲指有關的舉報絕大多數都是虛假，馮仁杰已經報警並聘請律師。

及至周三，北京大學再發通報，指收到有關馮仁杰涉嫌違反師德師風的實名舉報後，校方高度重視，立即啟動調查，成立初查小組進行初查，以及組成專門調查組進行正式調查。經查後，馮仁杰作為高校教師，嚴重違反師德師風，違反相關規定，造成惡劣影響，決定撤銷其教師資格，取消有關人材計劃入選資格，取消研究生導師資格，並且予以解聘。

（綜合報道）