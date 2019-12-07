女大學生指控上海財大教授性騷擾：被鎖車內遭舔耳親吻亂摸下體

上海財經大學會計學院的一名女研究生，近日在網上指控該院一名錢姓副教授涉嫌性騷擾，稱該教授曾將她鎖在車內進行性侵，並稱已向校方舉報。 事件引起社會關注後，上海財經大學周五（6日）通過官方微博發布聲明，稱已成立調查組，展開調查工作。

受害女生公布錢姓教師與她的微信聊天記錄。（網上圖片）

6日下午，自媒體微信公眾號「莫愁江湖」發布了一封舉報信。在信中，受害女生自稱在今年6月被上財會計學院錄取為會計碩士，「錢F勝」是其授課教師。首堂課結束後「錢F勝」隨即主動詢問她「你成家了嗎？」「早點找，不要把自己做空（理解為「耽誤」掉了）。」「錢F勝」其後還與她一直保持微信交流，並曾主動發送「寶寶」「喜歡你」「想看到你呢」「張開懷抱歡迎你」等話語。

受害女生說，11月16日晚下課後，「錢F勝」以講題為由把她騙到車裏，將她鎖在車內實施性騷擾，整個過程就發生在上財中山北一路校區校園內」。「他突然上半身探過來，緊緊地抱住了我，把頭埋進我的頭髮裏，開始舔我的耳朵，然後親我的嘴。」此後，「錢F勝」還將手指伸進該女生的下體。

涉嫌性騷擾女學生的錢姓教授。（網上圖片）

受害女生舉報信中稱，「錢F勝」上述行為結束後她才有機會錄音取證。在信中附上的錄音中，被指為「錢F勝」的男聲當時說出：「你把我當家裏人吧，好不好？當家裏人，就是哥哥。把我當戀人吧。」據悉，女生事後已找律師求助，據指她更因此事患創傷後應激障礙（PTSD）和抑鬱。

有內媒翻查資料後發現，一位名為錢逢勝的教師在上海財經大學會計學院擔任副教授，與爆料訊息疑似。錢逢勝曾任約10家上市公司獨立董事。另據其他學生透露，該校多名女生在微信也曾收到錢逢勝的言語騷擾，部分詞語讓她們感到不適。

上海財經大學在官方微博的聲明。（網上圖片）

事件引起輿論關注後，上海財經大學官方微博發布聲明，稱已注意到網絡平台上出現有關該校教師錢某的師德師風問題信息，校方對此高度重視，立即成立調查組，展開調查工作，並強調對違背師德師風的行為絕不姑息，一旦查實，將依法依規嚴肅處理。

（綜合報道）