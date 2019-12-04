北京大學助理教授涉桃色醜聞被舉報　校方：正在調查

內地頂尖高等學府北京大學再曝醜聞，一名馮姓助理教授被舉報和多人有不正當性關係。舉報事件發生後，北京大學教師職業道德和紀律委員會回應稱，。

北京大學數學中心助理教授馮仁杰，被指和多人有不正當性關係。

據《新京報》報道，舉報此事的是馮仁杰的女友，自稱是某高校應屆畢業生，指在和馮仁杰交往期間，無意中發現他在今年3月至8月期間，隱瞞欺騙多名（網絡流傳為「數十位」）女性感情。

報道稱，舉報時間為12月2日，且已有涉事女生向北京大學發舉報信，2名女生此前表示願意作證。

12月3日，北京大學教師職業道德和紀律委員會回應稱，已接到舉報信，正在初查。

另據《北京青年報》報道，一名自稱是馮仁杰親屬的男子稱，網絡絕大部分爆料不屬實，目前馮仁杰已報警處理並聘請律師。該男子還指，舉報事件對馮仁杰影響很大，「昨晚一晚都沒有好好休息，精神狀態不太好」。

另外根據網絡流傳疑似是馮仁杰的微信聊天截圖顯示，他一直在問「怎麼辦？出事了？」他還質問疑似舉報人「你竟然真發郵件了，現在學校校長、人事部、田老師，都來調查我，你到底發了什麼？你幫我毀了。」

網絡流傳的照片還顯示，1983年出生的馮仁杰還曾在2016年5月4日與一名唐姓女生登記結婚，彼時該女生只有20歲。不過這張結婚登記上已注有「雙方離婚 證件失效」。

（新京報／北京青年報）