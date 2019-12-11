西班牙電信德國公司宣布與華為合作部署5G網絡

雖然歐洲最大電訊公司「德國電信」（Deutsche Telekom）已暫時凍結所有5G網路設備採購交易，並等待德政府就是否封殺華為做出決定。但當地國另一大電訊商——西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland）周三（11日）宣布，將以諾基亞（Nokia）和華為的設備建立其5G網絡。

西班牙電信的德國分支機構宣布與華為合作部署5G網絡。（AFP）

《彭博社》11日的消息指，西班牙電信（Telefonica）的德國分支機構表示，選擇了華為和諾基亞提供第五代手機網絡升級服務。德國政府目前正在為該國5G網絡的擴展制定安全指南，此舉預計將要求對天線和基站等設備進行認證。

消息稱，Telefonica Deutschland Holding AG在其官網發表聲明稱，華為和諾基亞將平等地提供無線接入網絡，形容華為是「經過驗證的戰略合作伙伴」。

近段時間以來，是否允許華為設備進入德國5G市場成了德國政壇的熱門話題之一，此前德國最大的電信運營商德國電信曾宣布在兩年之內將全部華為部件替換出其核心網絡。

德國《經濟周刊》11月20日援引德國電信集團管理層的消息發布獨家報道稱，「今後兩年內，亞洲部件的佔比將變為零。」德國電信核心網絡中正在使用的華為部件將被逐步替換。

德國電信稱：「美國生產的元器件也將被更換掉，並以新部件取而代之。」德國電信表示，這一步驟是正常的元器件更新。「每隔三到五年，我們都會更換網絡配件。」

德國電信公司強調，採購政策的變化，絕不是為了繞開美國禁令，因為這些部件並不會被轉賣給華為。

面對盟友美國多次禁止使用華為5G產品的威脅，德國政壇就是否使用華為設備分成多個陣營。《彭博社》11月22日曾報道稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）承受着美國和德國情報部門要求禁用華為的壓力。基民盟黨內一些人還提出了「提高5G門檻、排除不安全公司」的提案。

默克爾在黨代會上表示，5G網絡建設必須實施嚴格的安全標準，但「我們不應該從一開始就排除任何公司」。基民盟總幹事齊米亞克（Paul Ziemiak）也強調，不應「讓外國影響我們的基礎設施」。

不過，德國《圖片報》11月27日發布了對美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien） 的專訪。奧布萊恩在專訪中施壓德國不要使用中國公司華為的5G產品。他表示，華為產品跟愛立信、諾基亞、思科、高通或者三星相比之所以有價格優勢，是因為中國政府對它進行了補貼。「它就像是特洛伊木馬，對您而言，最好把它燒掉，而不是把它作為一件偉大的禮物迎進城。讓華為進來，就是全盤放棄所有德國公民的個人隱私。」

雖然美國一直施壓德國不要使用華為的5G產品，但默克爾始終堅持在建設德國的5G網時，不特意封殺某個公司。