繼調整「豪宅稅」標準後　深圳再取消商務公寓「只租不售」限制

繼調整「豪宅稅」標準後，深圳的樓市調控政策又出新招。 深圳市住房和建設局證實，深圳11月起已經取消去年出台的商務公寓「只租不售」政策。有市場人士分析指出，此次政策變化和「豪宅稅」標準調整的意圖相似，就是穩定深圳的經濟增長。

網傳深圳住建局關於商務公寓政策調整的內部文件。（網上圖片）

綜合內媒報道，一份疑似深圳市住建局關於商務公寓政策調整的內部文件周四（11日）傍晚流出，其中顯示的核心條款是，取消2018 年「深四條」中關於商務公寓「只租不售」的相關規定。

深圳市住建局周五（12日）證實上述消息，並指自11月起已經開始執行。該局相關人士表示，之所以取消商務公寓「只租不售」的規定，原因在於之前的政策抑制了部分城市更新項目的活躍度。而深圳市房地產市場供求關係緊張，今年商品房供應有所下降，商務公寓需求旺盛，在緩解房地產市場供需矛盾中發揮重要作用。

【話你知．商務公寓】

在內地，商務公寓一般處於城市核心地段及商務中心區 ，既可居住，又可辦公，具備寫字樓功能。商務公寓的價格會低於同地段的住宅產品，而且大多數商務公寓產證面積不大，總價就不算高，且不受限購限貸的影響，對於購房名額和社保年限都沒有要求。此外，商務公寓大多數位於交通便利的地段，易於出租，租金回報率相比同地段的住宅要高。 不過，商用公寓的土地使用年限只有40-50年，而住宅的土地使用年限長達70年。而且因為公寓本身面積小，在房型格局、每層梯戶比方面都表現擁擠，對購房者的居住體驗也會產生影響。

資料顯示，去年7月31日出台的深圳樓市調控政策，其中就明確了有關商務公寓限購的調控政策，這被市場認為是2016年10月4日最嚴限購限價政策的「加強版」。而此時，該政策開始出現鬆動，也被市場理解為深圳樓市又出了一條新的利好政策，這對深圳公寓和住宅在內的商品房市場將是一大利好。

深圳住建局上月表示，單套建築面積在144平方米以下容積率在1.0以上的房子為普通住宅，滿兩年可免徵增值稅，即無須繳納俗稱「豪宅稅」的買賣差額5%增值稅。（資料圖片／視覺中國）

實際上，這並非深圳第一次進行樓市政策方面的調整了。上月就有多家媒體確認，深圳「豪宅稅」徵收標準有了重大變化。深圳市稅務局工作人員確認，從今年11月11日起，普通住宅的標準不再有價格的規定，容積率在1.0以上、單套建築面積在144平方米以下的房子均為為普通住宅。這意味滿兩年的二手房或可免徵增值稅。

有分析認為，商務公寓「只租不售」政策取消的政策，和此前調整豪宅線刺激二手房交易的目的一致，那就是深圳經濟「穩增長」的需要。據數據顯示，2019年第三季度，深圳GDP增速創歷史最低紀錄，增幅僅5.12%。

不過對於此番商務公寓取消「只租不售」政策的影響，也有觀點指出不能將其簡單視為樓市傳出「鬆綁」訊號。深圳市房地產研究中心主任王鋒認為，這一政策對深圳樓市的影響微乎其微，實際是政府對規劃建設政策的調整，對房地產供應結構的一種供給側調整，不能誤讀為深圳樓市調控放鬆。

（南方日報）