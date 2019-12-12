美大使稱中國假警車澳洲騷擾維族人　華春瑩：黑中國也要用腦子

美國駐澳洲大使卡爾弗豪斯（Arthur B. Culvahouse）早前接受採訪時稱，在澳維吾爾族人遭到騷擾，他們家門口停有中國警方標誌的假警車。對此，中國外交部發言人華春瑩今天（12日）在外交部例行記者會上表示，美國大使為抹黑中國「走火入魔了，也要用點自己的腦子」。

華春瑩表示，「我不知道你看到這個報道怎麼想，我反正只想笑，是中國警察太傻，還是澳洲的警察太無能，還是這位美國駐澳洲的大使太愚蠢，中國的警察漂洋過海，把寫着『中國警方』字樣的假警車去放到在澳洲的維吾爾族人的家門口來進行威懾，我覺得好萊塢（荷里活）再差的編劇也編不出來這麼爛的劇本。」

華春瑩說，「這位美國大使要想黑中國，即便是走火入魔了，也要用點自己的腦子，要不然只會淪為世人的笑話，對不對？也不知道這是什麼媒體報道的，我覺得在選擇這種題材進行報道的時候要非常小心，一定要小心翼翼地保護媒體的信譽度。」

美國駐澳洲大使卡爾弗豪斯（Arthur B. Culvahouse）。（網絡圖片）

卡爾瓦豪斯早前接受澳洲媒體採訪曾表示，有中國特工在澳洲跟踪恐嚇維吾爾人。他說，還曾有中國警察標記的假警車停在維吾爾人的居所外。

卡爾瓦豪斯稱，這在民主國家裡是讓人無法接受的，他呼籲澳洲政府對此類騷擾行為採取更加強硬措施。