被控受賄6667萬　原湖南人大常委會副主任向力力一審當庭認罪

12月12日，被控受賄6667萬元人民幣的原湖南人大常委會原副主任向力力在廣西過堂。

據最高人民法院消息，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院一審公開開庭審理了湖南省人大常委會原副主任向力力受賄一案。

據檢察院指控，2001年至2018年，被告人向力力利用職務上的便利，為有關單位和個人在土地開發、項目推進、企業改制及工程承攬等事項上提供幫助。2003年至2019年，向力力通過他人非法收受相關單位和個人給予的財物，共計人民幣6667萬餘元。

原湖南人大常委會原副主任向力力。（資料圖片）

向力力當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後法庭宣布休庭，擇期宣判。

此前， 5月17日官方確認了向力力被查落馬的消息。而就在落馬前一天的5月16日上午，向力力還率隊赴湖南省工信廳，督辦2019年度省人大常委會重點處理代表建議辦理工作。

公開資料顯示，作為湖南「本土派」官員，向力力現年57歲，湖南衡東人，湘潭大學畢業，21歲步入仕途，曾任長沙市委副秘書長、副市長、市委常委等職務。

2000年12月到2004年6月間，向力力曾兼任長沙商業銀行董事長。長沙商業銀行2008年9月10日更名長沙銀行，後在上海證券交易所上市，是湖南首家上市銀行。

2007年11月，向力力轉崗到省商務廳副廳長，後任廳長。但僅9個月後，他又再度「外放」郴州，歷任市委副書記、代市長、市長和市委書記。

礦產資源豐富的郴州，曾是多名官員貪賄事發之地。2006年6月，原郴州市委書記李大倫被「雙規」，引爆郴州腐敗窩案，先後波及當地黨政官員158人，舉國震驚。

2008年到2015年，向力力在郴州任內，開展作風大整頓、整治「亞腐敗」。有媒體發表《礦都郴州的轉型與蝶變》報道稱，向力力履新郴州後不久，當地便發生重大礦難事故，在反覆調研後，決定對礦區進行大整治，郴州採礦權、煤礦、非煤礦山數量由此大量減少。

2015年4月，向力力上調湖南省政府，出任省政府秘書長；2016年5月升任副省長，分管科教文衛、工商、質檢等領域。2018年1月，55歲的向力力轉崗湖南省人大常委會副主任，直至被查。

向力力落馬，刷新了一系列反腐數據。他是中共十九大後湖南「首虎」，也是中共十八大以來湖南第四「虎」，此前三人分別是童名謙、陽寶華、張文雄；是國家監委組建以來被查的第28名中管幹部；是2019年以來被查的第九名中管幹部。