違規從事營利活動及非法收受財物　茅台集團原黨委委員杜光義被查

中國國酒茅台集團再有官員被查。中央紀委國家監委網站周三（11日）發布消息稱，貴州省紀委監委已對中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司原黨委委員、貴州茅台酒股份有限公司原副總經理杜光義嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

2012年12月2日，茅台集團時任領導袁仁國（前排右二）、陳敏（前排左二）、劉自力（前排左一）、趙書躍（前排右一） 啟動茅台會三周年慶典儀式。（茅台集團官方網站）

報道稱，杜光義嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；違反廉潔紀律，違規從事營利活動；違反生活紀律；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。杜光義還被指在中共十八大後不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經省紀委常委會會議、省監委委務會會議研究並報省委批准，決定給予杜光義開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

中共十九大之後，中共反腐領域似乎就很難再有引人注意的人和事發生。但是即便現今真的已經取得中共所稱的「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，全面從嚴治黨取得重大成果」，在黨政軍企各個系統「循規蹈矩」的表現之下，卻仍然有諸多錢權交易在暗處發生。就如一直與「紅色」掛鈎、自稱「國酒」的茅台集團，2019年至今就已至少有5名高管落馬。

在內地，茅台酒因為高昂的市場零售價讓普通消費者望而卻步。（資料圖片／視覺中國）

在內地，茅台酒因為高昂的市場零售價讓普通消費者望而卻步，它曾長期是結交達官顯貴的送禮首選和中共官場「三公消費」的寵兒。2012年，有「軍中第一虎」之稱的解放軍原總後勤部副部長谷俊山落馬時，據稱中共軍隊紀檢人員從他家地下室裏搜出茅台酒1,000多箱。即便是中共十八大之後的反腐風暴讓茅台酒價格回落，但是至今其市場零售價依然很少低於4位數人民幣。

伴隨茅台酒的這種「目下無塵」，貴州茅台酒集集團一直走「上層路線」。「沒有哪個商品像茅台這樣，跟政治如此緊密。茅台在國家政治和外交生活中，發揮了很大的影響和作用。1949 年開國慶典，它就被定為國宴用酒。林彪墜機後，周（恩來）總理說的第一句話就是『拿茅台酒來』。」——這是已經落馬的茅台集團錢董事長袁仁國在面對媒體時，最喜歡掛在嘴邊的話。

茅台酒長期以「國酒」自居。（資料圖片/視覺中國）

除了不斷高調宣傳自己與中共政治頗有淵源，茅台酒還長期以「國酒」自居。不管是茅台酒的酒廠、線下店鋪還是網上店鋪，「國酒茅台」四個大字一度廣為流傳。但實際情況是，茅台酒所謂「國酒」稱謂，一直是企業的營銷手段而非官方認定。

貴州茅台酒股份有限公司從2001年開始多次申請註冊「國酒茅台」商標，但是中國國家工商局一直以「國酒一詞帶有國內最好酒的含義」不予註冊。2012年茅台酒廠繼續提交申請「國酒茅台」商標，當年7月20日首次通過了初步審查，不過這一消息在中國白酒行業卻引發了軒然大波，中國白酒行業中的汾酒、五糧液等企業紛紛抗議。幾經波折之後，最終中國相關機構仍然給與了「國酒茅台及圖」商標不予註冊的決定。

茅台集團對此決定一度不服，甚至在2018年7月將中國國家商評委和其他幾名酒企告上法院。不過時隔半個多月後，又陡然茅台在官網宣布，放棄「國酒茅台」商標註冊申請，撤銷訴訟申請，並向中國國家商標評審委員會致歉。

多維新聞曾在分析中指出，如果茅台酒的營銷路線不變，腐敗必然會前赴後繼，就如杜牧在《阿房宮賦》中所稱：「秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」