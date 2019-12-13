內地嚴厲監管幣圈炒作　孫宇晨微博帳號疑涉違規被封

曾因炒作巴菲特午餐道歉的內地區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨，其微博帳號疑似被封。 目前在新浪微博已經搜索不到孫宇晨的微博帳號，同時點進「@孫宇晨」頁面顯示「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」

波場TRON創始人孫宇晨微博帳號疑似被封。（新浪微博）

對於孫宇晨微博被封，「波場TRON區塊鏈」回應稱一切安好，並請粉絲到Twitter關注孫宇晨。孫宇晨其後重新申請了一個微博帳號「孫宇晨老師」，惟不足12小時後也遭到封號。

據悉，孫宇晨本科畢業於北京大學，其後到美國賓夕法尼亞大學拿到碩士學位，歷史系出身的他後來被虛擬貨幣深深吸引，先後成為比特幣和瑞波幣（XRP）的愛好者。2014年1月，孫宇晨創辦銳波科技，同時擔任美國矽谷Ripple Laps中國區域負責人。2017年，孫宇晨創辦了區塊鏈項目波場TRON。

但「爭議」二字似乎從未與孫宇晨絕緣。據報早在留美期間，他創辦的《新新青年》網絡雜誌就陷入「抄襲門」風波；在創業後，與其他「幣圈大佬」一樣，圍繞在孫宇晨身邊有關「割韭菜」（即莊家收散戶的錢）、「空氣幣」的質疑聲也不絕於耳，甚至被冠以「幣圈微商」的稱號。另有認識孫宇晨的人士表示，孫宇晨是一個很會營銷和炒作的人。

被稱為「比特幣一姐」的何一，其微博帳號也疑似被封。（網上圖片）

除了孫宇晨以外，幣安聯合創始人何一的微博帳號也疑似被關閉。何一回應稱，接到了微博的客服電話通知投訴被封號，還不了解原因。何一曾是旅遊衛視主持人，後來成為全球交易量最大的數字資產交易平台OKCoin聯合創始人，被稱為「比特幣一姐」。她後來也加盟了比特幣企業Binance幣安，擔任CMO、聯合創始人兼董事。

據悉，這已經不是幣安、波場相關微博第一次被封。11月13日晚間，幣安官方微博「幣安Binance」因帳號違反法律法規和《微博社區公約》被封，至今無法查看，後來再以「幣安Binance官方」為名開通微博帳戶，依然活躍。

波場官方微博「波場TRON官博 」則在11月15日因帳號違反法律法規和《微博社區公約》被封，兩天後恢復正常。

近期多間官媒也呼籲投資者警惕數字貨幣騙局。（資料圖片）

近期多間官媒也呼籲投資者警惕數字貨幣騙局。上海、北京、東莞、深圳、杭州、河南、內蒙古等多地監管也紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易所相關活動進行摸底排查。從針對的目標來看，挖礦、交易所、空氣幣都未能逃脫監管實現。

據央視報道，自2019年以來，全國已累計關閉6家新發現的境內虛擬貨幣交易平台。分7批通過技術處理203家境外虛擬貨幣交易所，通過兩間大型非銀行支付機構關閉虛擬貨幣賬戶近萬個；微信平台上，已關閉涉及宣傳營銷小程序與公眾號300個。

（綜合報道）