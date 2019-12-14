住宅鐵櫃鎖236份賣淫女毛髮　海南荒淫官員寫下95本「嫖娼日記」

海南省紡織工業局原副局長李慶普的貪污案近日再次被傳媒提起。據報道，檢方在搜查其住宅時卻意外搜出95本日記，日記詳細記錄了其淫亂的嫖娼過程。

海南官員李慶普曾寫下95本「嫖娼日記」，記錄每次嫖娼的完整過程。（示意圖/網上圖片）

報道稱，海口市檢察院反貪局王警官表示，檢方在偵查李慶普涉嫌貪污問題時，在其住宅發現4個帶密碼的大鐵櫃。四個鐵櫃裏裝的是淫穢錄像帶、帶有編號的女人毛髮、帶血跡的女人內褲以及兩個櫃桶的日記本，日記內容記載了他每次嫖娼時的詳細感受。「寫得特別詳細露骨，整個過程一絲不漏。」

檢方表示，日記本每隔幾頁都會出現紙包，內藏與李慶普發生性關係的賣淫女毛髮，多達236份。據悉，李慶普在紙包上面仔細貼上賣淫女的名字，以及與其發生關係的時間等標記。同時被搜出的還有李慶普與賣淫女淫亂的自拍照片200多張，2盒自拍錄像帶和影碟。

報道稱，偵查人員發現日記本中被記載的女人，有90%以上都是賣淫女子，且發生的時間都是在李慶普的上班期間，他在自己的公務配車上與這些女子發生關係。

其中法院對李慶普嫖宿幼女一案查實，2000年6月17日下午，李慶普駕駛公務配車到瓊山市府城鎮嫖娼。後在一美容店將暗娼唐某某叫上車，帶到偏僻路段，在車後座上與唐某某發生性關係。事畢，他支付100多元（人民幣，下同）給唐某某。

同年7月23日上午，李慶普再次到該美容店，將唐某某帶到同一地點，在汽車後座上再次與唐某某發生關係。他還用隨身攜帶的小型攝像機自拍了嫖娼全過程。在李慶普的鐵櫃中，這個未滿14歲的賣淫女的編號是第181號。

案件移送到檢察機關公訴部門後，主辦案件審查起訴的檢察官對偵查到的事實感到十分不解，對李慶普的精神及行為能力提出懷疑。為了正確處理案件，檢察機關經過辦理合法手續，請精神病鑒定委員會的專家為李慶普進行精神病鑒定。鑒定結果卻是李慶普意識清晰，精神正常。

李慶普最終因犯貪污、嫖宿幼女、巨額財產來源不明罪，在一審被判囚20年。（示意圖/視覺中國）

公開資料顯示，李慶普，1945年12月生人，大學文化程度，1991年9月5日被任命為海南省紡織工業局副局長、省紡總公司副總經理至案發。2001年6月27日，李慶普被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。

據法院查實李慶普的荒淫證據有：購買淫穢書刊支出12173.60元，嫖娼支出2萬元。李慶普最終因犯貪污、嫖宿幼女、巨額財產來源不明罪，在一審時被判囚20年。