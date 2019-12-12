廣州兩輔警組織8女子賣淫2000次　分別判囚六年及六年半

廣州從化兩名派出所輔警王某及王某志利用任職輔警的便利條件，糾合多人組成犯罪集團，開設檔口組織失足婦女賣淫，合計約兩千次。 廣州中院近日二審對該案做出判決，兩名輔警分別被以組織賣淫罪判刑六年六個月、六年，其餘9人也被判刑。

法院審理認定，2015年8月被告人王某開始組織女孩子從事賣淫活動，2017年8月被告人王某志加入，至案發前，兩人利用自己在派出所做輔警的便利條件，糾合同案人黃某龍（另案處理）、鐘某（已判決）與被告人黃某游、鐘某威、周某偉等多人組成犯罪集團，以牟取非法利益為目的，分工合作。

他們共召集張某等8名女子，通過其他同案犯利用做酒店經理、保安等條件，以每次三五百元的價格介紹嫖客、收取嫖資獲利，廣州市從化區溫泉東路翔隆溫泉酒店、廣州市從化區溫泉鎮青龍酒店等地進行賣淫活動合計約一兩千次，其中：同案人鐘某2017年8月1日至2017年10月11日，共運送賣婬女從事賣淫活動705次；被告人黃某游2017年10月11日至12月9日，共運送賣婬女從事賣淫活動1297次。

廣州市從化區法院一審作出判決後，部分被告人上訴。

最終廣州中院二審判決：被告人王某犯組織賣淫罪，判處有期徒刑六年六個月，並處罰金38000元（人民幣，下同）；上訴人王某志犯組織賣淫罪，判處有期徒刑六年，並處罰金35000元，其餘上訴人被判處一年至三年九個月不等刑期並處3000元至30000元不等的罰金。

（羊城晚報）