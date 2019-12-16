【多圖】國產客機發動機獲新突破　編號「106」第6架C919曝光

國產大飛機C919項目再獲進展。近日，編號106的第六架C919飛機首次曝光，將應用於該機的國產發動機長江-1000（CJ-1000）冷端風扇葉片技術亦獲大獎。

繼10月24日編號105的C919成功首飛後，最新編號106的C919於12月14日被曝光，拍攝者指，該機當天在進行發動機測試，將於2019年底完成首飛。

據了解，C919將使用的國產發動機CJ-1000，其研發亦取得突破。該發動機直徑1.95米，長3.29米，由風扇／增壓級、核心機、低壓渦輪和附件傳動機匣組成，整機零件高達35000個。

+ 2

江蘇科技廳12月初公示2019年度該省科技獎綜合評審結果，其中「航空航天用高性能複合材料及結構件的關鍵技術研發與產業化」項目獲科技進步一等獎。官媒報道指，上述技術已開始應用在中國獨立開發的第一款大涵道比渦扇發動機CJ-1000的冷端風扇葉片研發上，未來將應用於國產大型飛機上。

對於冷端風扇葉片的作用，負責此項目的公司相關負責人指出，在航空發動機外涵道中完成對氣體的壓縮、膨脹，且以最高的效率產生強大的動力來推動飛機前進工作的就是這眾多的葉片。該公司與中國高校合作研發複合材料大涵道比發動機葉片正在穩步推進階段，並接到試驗件訂單，這一技術將突破海外壟斷，助推國產大飛機「中國心」製造。

據了解，目前複合材料大涵道比發動機葉片的試驗件已經生產完成，採用熱壓罐成型技術進行成型加工，保證葉片榫頭的強度；為防止葉片高速旋轉時沙石的沖刷和增加發動機葉片鳥撞後的安全性，在葉片前緣還包裹鈦合金包邊。

就C919而言，截至目前，中國商飛公司共有5架C919飛機投入試飛工作，編號101、102、103、104的C919已在西安閻良、山東東營、江西南昌等地開展試驗試飛，靜力試驗和其他地面驗證試驗也在推進。

C919預計2020年底取得適航證，2021年開始正式交付。據悉，這款大飛機的訂單量已超過1000架，除中國外，還有美國、德國等國航空公司訂購C919飛機，不過官方一直未公布售價。

（綜合報道）