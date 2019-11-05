中國成功發射第49顆北斗導航衛星　北斗全球組網進入衝刺期

中國今天（5日）在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第49顆北斗導航衛星，標誌着北斗三號系統3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星全部發射完畢。 據了解，北斗三號系統建設目前已進入衝刺階段，後續還將發射6顆北斗三號組網衛星，全面建成北斗全球系統。

中國北斗三號系統傾斜地球同步軌道衛星全部發射完畢，標誌着該軌道組網順利完成。（VCG）

中國航天科技集團五院第49顆北斗導航衛星總設計師陳忠貴介紹，「該星對於完成北斗全球系統組網、服務中國『一帶一路』工程戰略意義重大。」

陳忠貴說，第49顆北斗導航衛星在使用高精度的氫原子鐘、銣原子鐘基礎上，還搭載了試驗用的新型原子鐘，能夠更好提高時間精度，進行在軌驗證後，將為後續衛星時間精度的提升奠定基礎。

同時，這顆衛星兼具北斗二號衛星的「老訊號」和北斗三號的新訊號，目的是確保北斗二號和北斗三號訊號間的平穩過渡，方便地面用戶連續、平穩使用北斗導航系統。

中國於20世紀後期開始，逐步形成發展衛星導航系統的「三步走」戰略：2000年底建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年前後建成北斗三號系統，向全球提供服務。

北斗三號導航衛星系統由24顆中圓地球軌道衛星（MEO）、3顆地球靜止軌道衛星（GEO）和3顆傾斜地球同步軌道衛星（IGSO）組成。

值得留意是，IGSO-3被稱為北斗「獨家」軌道，無論是GPS、格洛納斯（GLONASS）等導航系統都沒有設計該軌道的衛星部署。這是由於北斗三號IGSO軌道的設計位置為經度118度，剛好是在中國上方。

本次發射是長征系列運載火箭的第317次飛行。其中，長三甲系列運載火箭共成功發射106次，約佔中國運載火箭發射次數的1/3。

長三甲系列火箭是中國目前高軌道任務發射次數最多、成功率最高的火箭系列。截至目前，北斗工程從一期到三期，探月工程從嫦娥一號到嫦娥四號全部由長三甲系列火箭實施發射。

（綜合報道）