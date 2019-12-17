王毅歐洲交流會演講　籲歐洲在5G問題上公平公正

當地時間12月16日晚，國務委員兼外長王毅在歐盟智庫歐洲政策中心舉辦的歐洲智庫媒體交流會上發表題為「增進互信，深化合作，迎接中歐關係更加美好的明天」演講。 王毅在演講中表示，中歐之間合作遠大於競爭，歐洲應為中國企業提供非歧視性待遇，包括在5G問題上秉持公平公正，作出科學和自主的判斷。

王毅說，近年來有歐洲國家認為，中國已經是一個發達國家，提出要事事「對等」。對此，他稱，實事求是地看，中國仍然是一個發展中國家，要求一個發展幾十年的國家同發展了幾百年的國家「對等」，這本身就是一種「不對等」。另一方面，王毅又表示，中國不僅自身發展取得巨大成就，而且為世界作出了遠超其他國家的貢獻，理應得到歐洲以及國際社會的歡迎和肯定。

王毅在歐盟知名智庫歐洲政策中心舉辦的歐洲智庫媒體交流會上發表演講。（外交部網站）

王毅表示，在社會制度、發展道路、價值觀念等方面，中歐之間的確存在差異。但這些差異不應成為交流合作的障礙，更不能因此就把對方視作威脅，甚至試圖干涉和改變對方。王毅說，中國從不干涉歐洲內部事務，同樣，希望歐洲也能尊重中國，欣賞中國人民自己作出的選擇。他稱，中國共產黨領導下的中國特色社會主義道路不僅是一條發展的道路，成功的道路，也是一條和平的道路，共贏的道路。我們在加快自身發展的同時，實現了合作夥伴的共同發展。

王毅在演講中又表示，明年是中國和歐盟建交45周年，中歐關係將迎來新的發展機遇。

他表示，中歐應強化優勢互補，加快各自發展振興。他特別提及，希望歐方堅持市場經濟原則，為中國企業提供非歧視性待遇，包括在5G問題上秉持公平公正，作出科學和自主的判斷。他又指，中歐儘快啟動自貿協定談判。

王毅又表示，希望中歐捍衛多邊主義，加強雙方的戰略溝通合作。他說，中歐要攜起手來，堅定維護以聯合國為核心的國際體制，以國際法為基礎的國際秩序，以世貿組織為基石的多邊貿易體系，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。

王毅還表示，中歐應完善全球治理，攜手應對共同挑戰。中歐可以在氣候變化、打擊恐怖主義、去極端化、政治解決國際熱點問題上開展更多戰略合作。明年，中國將主辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，我們願與各方一

（外交部網站）