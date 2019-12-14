王毅談中美達成首階段貿易協議：對世界是利好消息

中國外長王毅12月14日表示，中美達成階段性的經貿協議，不針對也不影響第三方的正當合法權益，對各國、對世界都是利好消息。他稱，當前中美關係還存在不少需要重視和妥善處理的問題，希望美方同中方相向而行。

圖為王毅12月13日在北京出席國際形勢與中國外交研討會（新華社）

王毅出訪斯洛文尼亞期間，與當地副總理兼外長采拉爾（Miro Cerar）會談後共同會見記者。王毅在回應記者提問時，談到中美達成首階段貿易協議帶來的影響。

王毅：雙方團隊反覆溝通終達成協議

他表示，中國一直不贊成用加徵關稅來解決經貿磨擦，因為貿易戰沒有贏家，中國也反對單方面施壓的做法，因為不符合世貿組織的規則。他稱，經過雙方團隊反覆溝通折衷，中美終於就第一階段經貿協議達成一致，美方承諾分階段取消加徵關稅，形容這一協議旨在解決雙方各自的關切，體現了相互尊重的精神，也是平等協商的結果。

他稱，這一協議符合中國經濟高質量發展的內在需要，符合中美兩國人民的共同利益，有利於中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展。

王毅稱，中美達成協議，對各國、對世界都是利好消息（視覺中國）

中美關係還存在不少問題

王毅說，當前中美關係中還存在不少需要重視和妥善處理的問題，希望美方同中方相向而行，有效管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅強調，中美達成階段性的經貿協議，不針對、也不影響第三方的正當合法權益，反而對各國、對世界都是利好消息。

王毅：中國企業會增加自美國等地進口產品和服務

他稱，中美貿易合作將基於WTO規則，中國企業會按照市場化、商業化原則，增加從美國以及各國進口更多有競爭力的產品和服務。他強調，中國正在深化改革開放，中國的市場必將不斷擴大，這對美國是機遇，對歐洲、對各國同樣是機遇。

他表示，中國歷來反對保護主義，主張構建開放型經濟，各國都應為正常貿易投資提供公正和非歧視的環境，中國歡迎各國企業在中國市場上平等競爭，歡迎更多歐洲國家優勢產品進入中國市場。