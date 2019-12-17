外交部證實中俄提議部份解除對朝制裁：避免半島局勢嚴重逆轉

英媒《路透社》今天（17日）報道稱，取得中國和俄羅斯16日向聯合國安理會提出的草案文件，內容指為改善朝鮮平民的生活質素，提議終止部分針對平壤政府的制裁。惟暫時未知它何時會提上安理會進行表決。 外交部發言人耿爽在例行記者會上證實上述報道，稱國際社會應秉持客觀公正立場，着眼長遠和大局，進一步凝聚政治解決半島問題的共識，延續來之不易的對話勢頭，防止半島重新陷入緊張、對抗，避免局勢出現嚴重逆轉。

周一（17日）是朝鮮已故領袖金正日逝世8周年紀念日，金正恩參謁錦繡山太陽宮。（Reuters）

耿爽表示，當前半島形勢處於重要敏感時期，政治解決的緊迫性進一步上升。安理會必須履行《聯合國憲章》賦予的職責，採取切實舉措。中國始終堅持通過對話協商解決問題，堅持並行推進構建半島永久和平機制和實現半島無核化；主張均衡解決各方關切，尤其是朝方在安全和發展方面的正當合理關切。

他指出，基於上述立場，中俄在北京時間17日凌晨共同在安理會提出政治解決半島問題的決議草案，草案已散發給安理會成員。決議草案主要包括3方面的內容：重申各方應該致力於實現半島無核化；敦促美朝繼續對話，呼籲恢復六方會談；決定根據朝鮮遵守決議情況，解除部份對朝制裁措施。

耿爽續指，中方希望安理會承擔起歷史責任，支持中俄的決議草案，發出支持政治解決半島問題的一致聲音；鼓勵美朝雙方尊重彼此關切，展現靈活誠意，相向而行，落實新加坡《聯合聲明》共識，按照分階段同步走的原則，盡快恢復對話接觸，打破僵局，防止對話進程脫軌，甚至倒退。

8月24日，朝鮮進行超大型火箭炮試射，金正恩指導試射。（VCG）

路透社稍早前報道稱，中俄建議解除對朝制裁的部份，包括出口紡織品、海產及雕像等。草案又提及要求解除朝鮮人民在外國工作的限制，以及讓韓朝鐵路及道路項目，成為聯合國制裁的豁免項目。草案亦歡迎美朝繼續任何層級的對話，旨在建設新的美朝關係，建立多邊互信，並致力分階後及同步地建設持久穩定的半島和平。

報道引述一名美國務院官員的話稱，安理會現在不是考慮解除對朝鮮朝裁的時候，因平壤政府「正在威脅加大挑釁、拒絕會面討論無核化，以及在被禁止的大殺傷力武器和彈道導彈計劃方面，繼續持有以及進行升級。」

（綜合報道）