【國產航母入列】山東艦舷號17　官媒揭兩個「巧合」另有深意

12月17日，舷號為「17」的中國首艘國產航母「山東艦」在海南三亞某軍港入列，巧合的是，歷史上的1888年12月17日，北洋水師於山東威海衛劉公島正式成立，橫跨131年。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席「山東艦」交接入列儀式。（CCTV）

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官媒《環球時報》報道，針對國產航母舷號是「17」，剛好在17日正式入列，有軍事專家表示，這是一個巧合，中國人傳統上喜歡雙數，舷號17，入列日是17，雙17很喜慶。而且也寓意着中國的雙航母，充滿深意。

此外，「雙17」的巧合之中還有一個巧合——歷史上的今天，北洋水師於山東威海衛劉公島正式成立，橫跨了131年的歷史。

公開資料顯示，1888年12月17日（清光緒十四年冬月十五），北洋水師成立，《北洋海軍章程》於同日頒佈施行。北洋水師成立後向英國、德國等海軍強國購買先進的艦艇來增強海軍實力。根據當年《美國海軍年鑑》排名，「北洋水師世界第九、亞洲第一」。

然而，僅僅成軍不到7年，這支海軍便在中日甲午海戰中遭遇全軍覆滅的命運。

軍事專家指出，北洋水師的興衰體現了鴉片戰爭後中國遭受列強不斷侵略的命運，中國的正常發展遭破壞。

隨着中國國產航母的服役，中國正式迎來雙航母時代，這不僅將大幅增強中國海上實力，而且還能夠維護本國在海外持續擴張的利益，譬如海上生命線將大受脾益。

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據了解，2015年12月31日中國國防部對外公布中國正在建造國產航母，至今已過4年，中國擁有首艘國產航母終於夢想成真。

據國防部當時對外披露，中國正在大連自主開展設計一艘航母，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置；搭載國產殲-15飛機和其它型號艦載機，固定翼飛機採用滑躍起飛方式；艦上將配有滿足任務需要的各型設備。

官方報道顯示，首艘國產航母於2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。2017年4月26日，首艘國產航母在大連舉行下水儀式。出塢下水是航母建設的重大節點之一，標誌着中國自主設計建造航空母艦取得重大階段性成果。

2018年5月13日，國產航母開啟首次海試，至今，國產航母共進行了9次海試。

2019年11月17日，國產航母通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練，停靠三亞某軍港，最終成國產航母的「家」。