【澳門回歸20年】習近平盛讚澳門成就　指願和各界人士多交流

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於今天（12月18日）下午抵達澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國二十周年」系列活動。習近平在機場對媒體發表講話。

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下午4：19分，習近平夫婦走出機艙。習近平接受小朋友獻花，並和崔世安及賀一誠等握手。

習近平發表講話稱，今年10月隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，澳門回歸祖國20周年也是全國人民關心的又一件大事，他代表中央政府和祖國各族人民，向澳門同胞致以熱烈的祝賀和美好的祝願。

他說，2000年，他就曾經到澳門訪問，而2014年澳門回歸15周年時候，他亦曾到澳門參加慶祝活動，此次前來參加澳門回歸20周年慶祝活動，非常高興。

習近平說，澳門回歸20年，取得的成就令人自豪，祖國人民和中央政府也感到自豪。習近平表示，澳門認真貫徹一國兩制，取得的經驗值得總結，澳門未來發展美好藍圖需要共同描繪。他說，接下來幾天，他願意和澳門各界人士就大家關心的問題多多交流。

習近平在發表完約五分鐘的講話後，登上汽車離開。

習近平後日將出席慶祝澳門回歸20周年大會暨第五屆特區政府就職典禮，並視察澳門

另據了解，香港特首林鄭月娥將於本周四（19日）至周五（20日）率領特區政府代表團訪問澳門，出席慶祝澳門回歸祖國二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。