【國產航母入列】環時：創五個「首次」　中國首在南海部署航母

12月17日，舷號為17的中國首艘國產航母「山東艦」在海南三亞某軍港入列。對此，中國官媒《環球時報》發文解讀稱，中國國產航母入列創造了5個「首次」。其中，該航母在三亞入列，意味中國首次在南海海域部署航母。

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《環球時報》文章指出，中國國產航母的入列，創造五個首次。第一個是中國首次擁有自主設計的航母；第二個是二戰結束後，中國成為亞洲國家中首個擁有自主建造航母的國家；第三個是中國史無前例地擁有兩個航母編隊，是繼美國、英國之外，成為世界上第三個擁有雙航母編隊的國家。

第四個是雙航母編隊令中國兩個航母基地首次同期啟用；第五個是中國國產航母在三亞入列，意味中國首次在南海海域部署航母。

此前，中國國防部新聞發言人任國強在11月的例行記者會上曾表示，中國海軍將航母部署在哪裏，這是根據國家安全威脅和國防需求所決定，與地區局勢無關，也不針對任何特定目標、國家和地區。

文章稱，航母專家李傑表示，南海海域更適合航母編隊活動，能夠東出西太平洋、西進印度洋，對於航母編隊提升軍事打擊，和非戰爭軍事行動的能力，是比較理想的海域；同時能跟直接地維護國家海洋權益。

分析預計，中國國產航母部署在三亞，勢會引來美國新一輪「中國威脅論」。對於南海周邊國家的反應，李傑認為，任何國家發展武器，尤其是周邊的發展大國，都會挑動各方敏感神經，引發「威脅論」論調很正常，但他強調的中國奉行防禦性國防政策，不管擁有多少航母也不會輕易動用武力。

公開報道顯示，中國首艘國產航母山東艦17日16時在三亞軍港交付海軍，中共總書記、軍委主席習近平出席交接入列儀式，共有5,000多人參加。期間，習近平登上山東艦檢閲儀仗隊。這意味着中國首艘國產航母已經被命名為山東艦，舷號17。中共官員丁薛祥、劉鶴、何立峰，中共軍委高層李作成等出席。