疑改鄰鎮建火葬場　茂名再爆警民衝突　催淚彈汽油彈互攻數十人傷

廣東茂名化州文樓鎮上月底有大批村民上街抗議興建火葬場，與防暴警察爆發激烈衝突。數日後化州市政府宣布所謂的「人文生態園」工程建設暫停，被捕村民其後亦獲釋。 及至近日，距離文樓鎮僅27公里的播揚鎮傳出政府計劃將火葬場遷往當地，周一（16日）即有逾萬名村民包圍鎮政府大樓表達不滿，晚間的警民衝突更導致至少40多人受傷送院。

有受訪的村民透露，正是原本在文樓鎮的火葬場被安排易地播揚鎮興建，而政府卻對外聲稱只是污水處理廠。播陽鎮政府晚上有發出「承諾書」，「現鄭重承諾：不在播揚鎮境內建火葬場」，化州市政府亦表示「承諾不在播揚鎮建設殯儀館」。

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但村民並不採信市鎮兩級政府的說法，繼續包圍鎮政府，及後就有200多名防暴警察出動驅散。由於有村民疑似被毆打致受傷流血，雙方爆發激烈衝突，深夜以催淚彈及汽油彈互攻，現場火光熊熊，有多人受傷，甚至傳出發生人踩人慘劇。衝突過後，政府翌日再表示工地已在村民代表監督下回填基坑，將會恢復原貌。

事實上，在周一的警民衝突前，政府已多次發出公告文件，強調所謂火葬場實是早在2016年至2017就規劃建設的污水處理廠，「播揚鎮人民政府在此鄭重承諾：保證在良山茅坡坪嶺建設的項目為水質淨化廠項目」，同時會在建設過程中向村民開放，可在安全情況下到現場參觀，了解進度及實地監督。

此外，當地傳媒在周一亦刊出圖文並茂的長篇報道，澄清污水處理廠並非火葬場，「化州市人民政府分別於2017年3月10日向廣東省新時代農場發函有償收回園地使用，於2018年9月30日向廣東省林業廳報備，均說明依法用於污水處理廠、供氣庫、加油站等項目建設用地，屬於工業用地性質」。

當地傳媒指，「播揚鎮建火葬場」是有個別網民造謠誤導。（微博）

報道又提到，是個別微信群傳播所謂「播揚鎮建火葬場」的相關失實訊息和影片，「經鑑定，均是個別網民通過移花接木、張冠李戴的形式造謠，誤導群眾，影響惡劣」。化州市網信辦已會同公安機關依法查處，將嚴肅追究故意造謠者的法律責任。

（綜合報道）