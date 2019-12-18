外交部：王毅訪歐傳遞中方對發展中歐關係三個「始終如一」

針對中國國務委員兼外長王毅在結束歐洲訪問後，再率團出訪布魯塞爾，中國外交部今天（ 18日）透露了相關細節。

外交部發言人耿爽表示，「2019年是中歐關係取得豐碩成果的一年，王毅國務委員此次訪問歐盟總部正值新一屆歐盟機構正式就職不久，雙方深入溝通，對外發出了深化中歐全面戰略夥伴關係，共同維護多邊主義和國際秩序、應對全球挑戰的積極信號，概括起來此訪傳遞出中方對發展中歐關係的三個『始終如一』」。

王毅12月17日於布魯塞爾歐盟總部，與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會面。王毅稱中歐要牢固樹立夥伴意識。（Reuters）

耿爽表示，「第一，中方重視歐洲的態度始終如一。中方堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟團結壯大，堅定支持歐洲在國際事務中發揮更大作用，中歐之間沒有根本利害衝突，是互利合作的夥伴，而不是零和競爭的對手。中國對歐政策具有高度穩定性和連續性。我們相信新一屆歐盟機構也會保持對華政策的延續性和前瞻性，繼續積極發展對華關係。」

「第二，中方推進中歐務實合作的決心始終如一。2019年雙方簽署了民用航空領域重要協定，完成了中歐地理標誌協定判斷，『一帶一路』與歐盟歐亞互聯互通戰略對接也在順利推進當中。在全球經濟下行壓力加大的背景下，中歐雙方經貿合作仍然逆勢而上，交出了不俗的成績單。中方願與歐方進一步強化優勢互補，打造中歐綠色夥伴、數字夥伴和自貿夥伴關係，促進雙方經濟社會的發展和民眾福祉的提升。」

「第三，中方致力於中歐全球事務協調、共同維護多邊主義的立場始終如一。面對保護主義、單邊主義逆流，中歐作為當今世界兩支重要力量，絕不能袖手旁觀，必須攜手應對，展現責任擔當。雙方應始終高舉多邊主義旗幟，在堅持維護自由貿易、完善全球治理、應對氣候變化等領城繼續加強協調合作，為世界持續提供穩定性、開放性和正能量。」

耿爽表示，「2020年是中國同歐盟建交45周年，雙方將迎來一系列重要交往。中方願同歐方一道，確保一系列重要政治日程取得成功，推動雙方務實合作取得更多成果，規劃好中歐合作的新藍圖，推動中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係不斷邁上新台階。