德政黨提案阻華為參與5G建設　外交部：不應把經貿合作泛政治化

德國社民黨同保守黨派12月16日達成一份提案藍圖稱，如電信設備供應商來源國存在不受監督的國家影響，且無法排除操作或間諜活動，應將其排除在德國網絡之，此舉或將阻止到華為參與德國5G建設。不過，默克爾政府雖然希望加強對電信設備供應商的技術認證和審查，但堅稱不應將任何國家或供應商排除在外。

對此，在17日中國外交部記者會上，外交部發言人耿爽表示，「德方對提高自身網絡安全標準存在關切完全可以理解，尤其是考慮到德國曾有網絡甚至包括領導人的手機遭受其他國家監聽的慘痛經歷。」不過，耿爽說，安全關切應該建立在事實基礎上，並保持在理性和合理的範圍內，不應成為推行保護主義的藉口，更不應把正常的經貿合作泛政治化或意識形態化。

耿爽指，德方一些黨派和人士企圖以政治手段將中國企業排除在外的錯誤傾向令人擔憂，這與德國一貫倡導的開放包容、公平競爭和市場經濟精神背道而馳，將損害德國自身利益和國際聲譽；中方在5G技術問題上的立場是一貫的、明確的。中國政府從未支持任何中國企業從事損害他國正當安全利益的活動，更沒有任何法律要求企業安裝後門或收集外國情報。

耿爽說，中國將繼續對包括歐洲企業在內的各國電信企業參與中國5G市場合作保持開放，希望其他國家同樣能為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。