【澳門回歸20年】習近平會見崔世安　稱中央政府充分肯定其工作

《新華社》報道，國家主席習近平今日（18日）下午在澳門會見澳門特別行政區行政長官崔世安。

國家主席習近平在新竹苑會見澳門行政長官崔世安。（澳門特別行政區政府入口網站）

習近平對崔世安表示，他在澳門特別行政區行政長官的崗位上兢兢業業、勤勤懇懇工作10年。在他的帶領下，澳門政府全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，穩健施政、務實有為，無論是維護國家安全、保持社會穩定，還是推動經濟發展、促進民生改善，以及深化同內地的交流合作、擴大對外交往等，都取得了許多新的成績，鞏固和發展了澳門繁榮穩定的良好局面。「中央政府對你的工作是充分肯定的。」

習近平指出，希望崔世安始終關心國家和澳門的發展，積極支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為「一國兩制」實踐貢獻力量。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於今天（12月18日）下午抵達澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國二十周年」系列活動。（路透社）

崔世安：將繼續支持新一屆政府依法施政

崔世安表示，衷心感謝習近平和中央政府對澳門的關懷以及對他本人的信任與支持。在中央的大力支持下，這些年來澳門特別行政區政府和各界人士緊緊圍繞「一中心、一平台、一基地」發展定位，借助共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設機遇，在促進澳門繁榮穩定和經濟適度多元發展方面做了積極努力。

崔世安說，將繼續盡心盡力支持新一屆特別行政區政府依法施政，為澳門、為國家作出自己應有的貢獻。