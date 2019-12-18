【澳門回歸20年】多名獲官方採訪證香港及外國記者　遭澳門拒入境

12月20日是澳門回歸20周年，今日（18日）下午，國家主席習近平將會到澳門訪問三日。近日，多家香港及外國傳媒的記者，被澳門當局拒絕入境，包括本港的無綫電視（TVB）、NowTV、香港電台、商業電台和《南華早報》記者，部份被拒入境的記者，已獲發澳門官方發出採訪回歸20周年慶典的採訪證。部份記者更被澳門警方查閱及抄寫手機內的資料，包括相冊和通訊內容。 除了香港記者，亦有外國記者被拒入境或入境受阻。葡萄牙國營廣播電視台兩名記者早前入境澳門時，被警方扣留器材，並滯留海關數小時，最後要由葡國駐港澳領事介入，解決事件。 香港記者協會發公開信，對澳門拒絕記者入境表示極度遺憾，促請內地及澳門當局基於尊重新聞自由的原則，勿再肆意限制記者的出入境權利。

Now新聞台一名已獲發官方採訪證的記者，12月16日在港珠澳大橋，被內地公安拒絕進入澳門。（now新聞台）

Now新聞台記者經港珠澳大橋 被內地公安禁入澳門

Now新聞台兩人採訪隊，前日（16日）經港珠澳大橋打算入境澳門，準備採訪澳門回歸的工作，其中記者在東人工島內地公安的檢查站，被內地邊防人員拒絕入境澳門，攝影師則順利過關。邊防人員未有解釋原因，只是說情況會維持幾天。該名記者已獲澳門政府發出回歸20周年的採訪證，他被拒入境後，與攝影師返回香港。

Now新聞台今日（18日）再派出五人採訪隊進入澳門，其中一名記者入境時被扣查，並要求簽署拒絕入境通知書才能離開。通知書指，有強烈迹象顯示，當事人企圖入境澳門，從事危害澳門公共安全及秩序的活動。該名記者已獲澳門政府發出回歸20周年的採訪證，並已即場向澳門入境人員出示採訪證，仍然無法入境。Now新聞台其餘四人則成功入境澳門。

Now新聞台發聲明指，記者入境純粹進行採訪活動，並已獲澳門政府發出有效證件，對拒絕入境通知書內的指稱難以理解和接受，對個別記者被拒入境表示無奈及遺憾。

香港電台記者被澳門警察檢查電話內容

香港電台兩名記者，今日亦被澳門拒絕入境。港台表示，上月底已向澳門當局報名參與採訪有關儀式，記者今早乘船抵澳後，有多名便衣邊防人員截查本港多間傳媒採訪隊，部份人經搜查後獲放行。港台記者被截查、沒收身份證、公司記者證和香港政府總部簽發的記者證等，再被帶到治安警察局房間，被要求填寫包括個人姓名、父母姓名、聯絡方法及住址等，詢問他們入境的目的等。

港台視像新聞記者被治安警察局人員要求，簽署一份自願被檢查手機聲明，之後再查看手機內的相簿、Facebook、Instagram等應用程式的私人帳戶資料，亦要求查閱記者個人Whatsapp內的群組短訊，包括群組對話內容等，並就有關內容查問記者是否有到過相關地點採訪，又查問記者是否有安裝Telegram等社交媒體，期間用紙筆作紀錄，被查問超過兩個半小時後獲放行。

國家主席習近平將會訪問澳門，澳門正準備迎接活動。（路透社）

商台一人被拒入境

商台兩名已獲澳門新聞局通知領取採訪回歸活動記者證的記者，今早抵達澳門後，被邊檢人員帶到簽證處，警方在大約兩個多小時後，通知其中一名記者被拒入境。澳門治安局發出的拒絕入境通知書指，存有強烈迹象顯示，記者企圖入境澳門從事危害澳門公共安全及公共秩序的活動。

商台表示極度遺憾，強調記者經正常程序向澳門政府申請，到澳門採訪回歸20周年活動，過程中未接到澳門政府通知不批准入境，指商台記者一向工作認真守法，到澳門採訪絕不影響澳門的安全及秩序。

TVB一名記者被拒入境

在澳門有新聞站的無綫新聞，今早亦加派兩隊採訪隊到澳門採訪。據了解，其中一名並不負責採訪官式活動的記者，被澳門拒絕入境，另外一位獲發官方採訪證的記者則可入境。

南華早報一記者被拒入境 總編輯： It makes no sense

而《南華早報》一名記者，昨日（17日）亦以同樣原因被澳門拒入境。總編輯譚衛兒表示極度遺憾，稱難以想像南早的記者會對治安構成危險，並指這沒有道理（It makes no sense）。

不接受網媒申請

另外，有網上媒體向澳門新聞局報名希望採訪回歸活動被拒絕，澳門新聞局指，有不接受網絡媒體報名的原則。

澳門回歸20年，國家主席習近平將會出席慶典儀式。（路透社）

香港記協向賀一誠發公開信：採訪是職責

就多名香港記者被拒入境，香港記者協會向香港中聯辦主任王志民和澳門候任行政長官賀一誠發公開信，對澳門拒絕記者入境的做法表示極度遺憾，促請內地及澳門當局基於尊重新聞自由的原則，勿再肆意限制記者的出入境權利。

記協重申，記者履行採訪職責，循正常程序入境，並非滋事份子。本會對澳門當局肆意收緊入境政策，和近年多次以不同理由拒絕香港記者入境澳門，感到極度遺憾。記協促請中央政府及澳門特區政府對合法前往採訪的記者，給予一視同仁的待遇，並保障新聞自由。本會亦希望香港入境部門與澳門當局保持聯繫，確保持有香港旅遊證件的人士能正常出入境。

12月18日，習近平訪澳在即，澳門機場戒備森嚴。（路透社）

葡萄牙記者被扣留器材 總領事介入

另外，葡萄牙的國營廣播電視台（RTP）兩名記者上周入境澳門時，被警方扣留器材，並滯留海關數小時，最後要由葡國駐港澳總領事介入，解決事件。

澳門葡英傳媒協會發出聲明，表示鑑於近日多位境外記者被拒入境，或被滯留海關，協會表達關注，促請有關方面尊重記者的行動自由，並強調充份保障的新聞自由的重要性。