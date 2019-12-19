劉結一：大陸比歷史上任何時期都更有能力推進祖國和平統一

大陸官媒《人民日報》今天（19日）刊發對中共中央台辦、國台辦主任劉結一的訪問內容。劉結一指出，要探索「兩制」台灣方案，進一步增強「一國兩制」對台灣同胞的吸引力和感召力，團結爭取更多台灣同胞共同致力祖國統一大業。 他強調，兩岸實力對比上，大陸已經對台灣形成全面性、壓倒性優勢，比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有能力、更有條件推進祖國和平統一。

劉結一表示，中共始終把握兩岸關係發展時代變化，不斷豐富發展國家統一理論和對台方針政策，先後提出和平解決台灣問題的政策主張和「一國兩制」科學構想，確立了「和平統一、一國兩制」基本方針，進而形成了堅持「一國兩制」和推進祖國統一基本方略，有力引領兩岸關係朝正確方向發展。

他指出，要堅定「四個自信」，在推進國家治理體系和治理能力現代化中堅持和完善「一國兩制」制度體系，探索「兩制」台灣方案，進一步增強「一國兩制」對台灣同胞的吸引力和感召力，團結爭取更多台灣同胞共同致力祖國統一大業。

劉結一強調對台工作要圍繞習近平重大政策主張。圖為習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話。（資料圖片）

劉結一強調，做好新時代對台工作，要從戰略和全局高度提升思想認識和行動自覺，緊緊圍繞全面貫徹落實習近平重大政策主張這條主線，加強從制度層面紮實推動對台各項工作，在民族復興征程中推進祖國和平統一。

為此，劉結一提出四點要求，一是堅持中共對對台工作的集中統一領導；二是堅持推進祖國和平統一，推動兩岸就和平發展達成制度性安排；三是堅持以人民為中心的發展思想，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施；四是堅持團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

（綜合報道）