對台26條意在干涉選舉？　國台辦：從不介入台灣選舉

隨著台灣2020年1月大選相近，台灣質疑大陸「企圖干涉台灣選舉」的聲音不絕於耳，而大陸對台26條措施也被視為干預選舉的行動之一。對此，國台辦發言人朱鳳蓮於12月11日重申，大陸從來都不介入台灣地區的選舉。至於26條措施「到底是島內一些人說的所謂宣誓意義，還是實質突破？讓事實來說話。」

朱鳳蓮再次重申，大陸從不介入台灣選舉，並批評《反滲透法》逕赴二讀依舊是為恐嚇兩岸交流民眾，以謀取政治私利。（中央社）

國台辦將舉辦兩場「26條措施」政策解讀專題記者會，12月11日是第一場，邀請發改委外資司副司長鄭持平、國台辦經濟局副局長陳斌華等官員解讀措施。第二場將於12月25日舉辦。

關於在台灣大選前夕推出「26條措施」，被民進黨陣營視為統戰作為，企圖干涉台灣選舉。對此，朱鳳蓮否認，並表示，「26條措施」在制定過程中充分調查研究，廣泛認真聽取了台胞台企的訴求。有的措施是在一些地方先行先試之後要複製推廣到更多地方，有的措施是部分台商台企特別關注的新興產業領域和渴望重點參與的。

她說，「這到底是島內一些人說的所謂宣誓意義，還是實質突破？讓事實來說話。」

陳斌華則指出，「26條措施」中涉及為台企提供同等待遇的13條措施，與大陸去年出台的「31條措施」中涉及台企的12條在理念上是一脈相承的，就是彰顯「兩岸一家親」的理念，體現一視同仁精神。

鄭持平則指出，當前大陸仍具有明顯的綜合發展優勢。對台商而言，大陸仍然是最具投資價值的市場。將鼓勵地方制定投資促進和便利化的政策措施，打造更具吸引力和競爭力的投資環境，為台資企業在當地擴大投資提供政策支持。

此外，關於《反滲透法》在台灣立法院逕赴二讀，是否會降低台商或台青赴大陸經商、就業的意願，朱鳳蓮則表示，一段時間以來，民進黨當局通過修法等手段不斷進行政治操弄、煽動兩岸敵意、限縮打壓兩岸正常交流交往，實際上已造成台灣民眾，特別是台商台生人心惶惶、草木皆兵。

她強調，無論民進黨當局怎麼變換手法，目的都是為了恐嚇懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，已經在台灣社會造成了「綠色恐怖」，他們企圖以此來謀取政治私利，不會得逞，也不得民心。