國家級貧困縣舉債22億建「山寨紫禁城」　還曾建「縣級大學城」

貴州省獨山縣作為國家級貧困縣，近日被揭發耗費逾22億（人民幣，下同）建造頗具規模的「山寨紫禁城」，包括數十棟仿古建築，不少網民質疑當中或涉及利益輸送。 事實上，這並非獨山縣第一次舉債建設大規模形象工程，該縣此前曾舉債近2億元打造「天下第一水司樓」，違規建設108洞高爾夫球場，以及規劃建設面積可容下近14個故宮的大學城等，都引發輿論爭議。 據悉，主導「山寨紫禁城」等項目的獨山縣原縣委書記潘志立涉嫌受賄罪、濫用職權罪一案日前在貴州省安順市中級人民法院開審。

「山寨紫禁城」位於貴州省黔南布衣族自治州獨山縣北部。（網上圖片）

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據此前報道，這座「山寨紫禁城」外圍由城牆包圍，內部包括三座赤牆黃瓦的大殿，以及數十棟青磚黛瓦、古樸俊秀的仿古建築，讓人不禁有一種誤入「皇家園林」的錯覺。報道稱，這是獨山縣斥巨資打造的州府、學宮景觀。2015年底以來，該縣決定啟動規劃打造漢代「毋斂古國」，包括建設州署、學宮、守備署、三大廟等，毋斂古國核心區建設項目投資高達22.27億元。

作為國家級貧困縣，獨山縣舉巨額債務建設與當地發展水平嚴重不符的形象工程，遠不止一處。該縣打造的「天下第一水司樓」，佔地面積5900平方米，總建築面積6萬平方米，樓高99.9米，共24層，宣稱是世界上最大最壯觀的水族建築。該棟建築已申報3項健力士世界紀錄：世界最高琉璃陶建築，世界最高水族、布依族、苗族民族元素建築，世界最大牌樓。

另有報道指，獨山縣是貴州省內最早建設縣級大學城的縣。2013年，獨山大學城在縣城南郊開建，規劃面積約1000萬平方米，可以容下將近14個故宮，預計投資超百億元，可供約10間高校的近10萬師生使用。

主導「山寨紫禁城」等項目的獨山縣原縣委書記潘志立。（網上圖片）

值得注意是，今年8月，經貴州省委批准，主導「山寨紫禁城」等項目的獨山縣原縣委書記潘志立涉嚴重違紀違法被紀律審查和監察調查，被開除黨籍和公職。近日，貴州省安順市中級人民法院一審公開審理潘志立涉嫌受賄罪、濫用職權罪一案。

公開報道顯示，到潘志立被免職時，獨山縣債務高達400多億元，且絕大多數融資成本超過10%。而作為貧困縣的獨山年財政收入卻不足10億元，如此高的負債率已遠遠超過合理範疇的地方債務紅線。

（綜合報道）