貴州男被盜用身份變「吸毒人員」：駕照遭吊銷　21年來未獲更正

貴州畢節金沙縣男子余兵在2015年審查駕照時發現，未沾染毒品的他，被錄入到警方的吸毒人員動態管理系統中，駕照亦被吊銷，嚴重影響其生活，而錯誤資料至今未被刪除。

貴州男被錯誤錄入吸毒人員管理系統，21年來未獲更正。（示意圖片）

余兵周三（18日）向內媒透露，2015年，他到當地交警隊審查駕照時，卻被交警告知駕照已遭註銷。他當時還不相信，認為自己沒有相關違法行為，不應被註銷駕照。隨後，他到轄區派出所查詢，發現駕照確被註銷。

余兵說，當時派出所的工作人員調閱相關材料，發現駕照被註銷是因其被錄為吸毒人員。但余兵表示，資料錄入錯誤，真正的吸毒人員並非自己。余兵提供一份金沙縣沙土派出所出具的證明顯示，另一名男子「余彬」於1998年因吸毒被查獲後，冒用其身份資料，導致其被錄入吸毒人員管理系統。

余兵稱，此後他向多個相關部門反映此事，各部門都承認確實錄入錯誤，並承諾處理。但自1998年被錄入系統至今，21年來此事一直未妥善處理。余兵稱，他的生活受到嚴重影響，「身份證一拿出來，別人一查就認為我是吸毒人員，以前我是開貨車的，沒有了駕駛證，貨車也沒法開。」

金沙縣公安局副局長王寅周三（18日）晚間向傳媒表示，上述錯誤錄入資料的情況屬實，但因處理程序較為繁雜，一直未能及時刪除，近期將會加快辦理速度。

（新京報）