深圳機場年客運量破5千萬人次　躋身全球前30大繁忙機場

《南方日報》今日（19日）報道，深圳機場已躋身「全球最繁忙機場」之列，年旅客輸送量超過5千萬人次，年國際旅客量超過500萬人次，機場客運排名今年將首次躋身全球機場前30。

據報道，深圳機場入列全球前30大繁忙機場。（資料圖片）

報道指出，深圳機場周三（18日）舉行活動，慶祝機場躋身全球最繁忙大型機場行列，這也是深圳機場通航28年來的新里程。作為深圳對外開放門戶和大灣區重要樞紐機場，今年深圳機場全年旅客量將超過5200萬人次，繼貨運排名進入全球機場前30之後，機場客運排名今年也將首次躋身全球機場前30。

據報道，深圳機場已實現雙跑道運行，單日客流最高峰超過17萬人次，意味着每分鐘有超過100名旅客出入。

反《逃犯條例》示威，香港機場數度成為主要「戰場」之一。圖為726「和你飛」集會現場。（資料圖片）

曾被指受惠港示威

香港反修例運動自6月爆發以來，機場數度成為示威場地。據早前報道，8月深圳機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量即皆有上升，由於市場憧憬香港機場運營受阻後，深圳、廣州等地民航未來會受惠，深圳機場A股一度升1成漲停，廣州白雲機場A股亦升逾4%。

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當時有分析認為，深圳機場承接本港機場停擺所受影響的旅客，成為「受惠者」。中信證券還發表報告指出，香港機場旅客流失，深圳機場有望承接1/3旅客，長期看或提升深圳機場國際樞紐戰略地位，加速國際樞紐建設，2025年深圳機場國際客流或增至1900萬人次。

（綜合報道）