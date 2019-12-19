【澳門回歸20年】習近平：大是大非問題　要旗幟鮮明發出正面聲音

今日（19日）下午，國家主席習近平在澳門東亞運動會體育館會見澳門各界人士。他表示，希望澳門社會各界繼續在三個方面發揮好表率作用，強調在涉及大是大非的原則問題上要旗幟鮮明，發出正面聲音。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於昨天（12月18日）下午抵達澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國二十周年」系列活動。（路透社）

習近平發言時稱，希望澳門社會各界繼續在三個方面發揮好表率作用。一是繼續帶頭做行政長官和特區政府依法施政的堅定支持者。全面支持特區政府推行改革，破解難題，積極為特區政府科學制定政策，有效執行政策，建言獻策，發揮聯繫政府和市民的橋樑紐帶作用。

他強調，在涉及大是大非的原則問題上要旗幟鮮明，發出正面聲音，引領全社會形成支持行政長官和特別行政區政府依法施政的強大合力。

12月18日，國家主席習近平在新竹苑會見澳門行政長官崔世安。（澳門特別行政區政府入口網站）

習近平指，第二是繼續帶頭做澳門繁榮穩定和諧的重要推動者，要發揚各自的優勢，積極投身特區的各項建設事業，特別要著力增創澳門新的競爭優勢和新的經濟增長點，推動經濟適度多元發展；要弘揚包容共濟守望相助的優良傳統，用理性協商的辦法解決矛盾問題，讓澳門更加和諧穩定。

習近平又道，第三是繼續帶頭做中華民族偉大復興的積極參與者，要胸懷祖國，面向世界，帶動澳門社會積極主動對接國家發展戰略，用好澳門國際化特色和優勢，樹立國家全面開放，融入國家發展大局，參與國家治理實踐，促進國際人文交流，推動澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任，共享社會繁榮富強的偉大榮光。