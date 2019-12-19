【澳門回歸20年】習近平出席晚宴　讚澳門堅持「一國兩制」不內耗

正在澳門訪問的國家主席習近平，周四（19日）出席澳門特區政府歡迎晚宴時發表講話。習近平指出，澳門堅持把「一國兩制」原則和澳門實際相結合，令澳門「一國兩制」實踐呈現出許多亮點。

習近平在歡迎晚宴上發表講話，讚揚澳門堅持把「一國兩制」和實際相結合。（央視截圖）

習近平指出，回歸祖國以來的20年，是澳門歷史上經濟發展最快、民生改善最大的時期，也是澳門同胞共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期。澳門經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變化，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹，得益於中央政府和祖國內地的大力支持，得益於特別行政區政府的積極作為和澳門社會各界的團結奮鬥。

習近平又讚揚澳門政府及社會各界人士使「一國兩制」實踐呈現許多亮點，主要有五點。一是愛國愛澳成為全社會的核心價值，澳門特區政府及社會各界人士深明澳門前途命運，與祖國緊密相連，秉持強烈的國家觀念和愛國情懷；二是憲法及基本法權威牢固樹立，建立起協調統一的宣傳教育體系；三是行政主導體制順暢運行，體現了行政長官代表整個特區向中央負責的根據要求；四是融入國家發展大局積極主動，充分用好中央支持政策；五是包容和諧增強社會凝聚力，講團結，重協商，不爭拗、不內耗。

習近平還說，中國人民和中華民族正迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，強調這是中華民族大發展大作為的時代，也是澳門與祖國內地共繁榮共奮進的時代。他堅信，具有特色的一國兩制實踐一定能夠取得更大成功，澳門同胞一定能夠為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。

（綜合報道）