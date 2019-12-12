日本票選「令」當選年度漢字　偶像男團也上榜

日本漢字能力檢定協會12月12日宣布，在經過投票後，「令」獲選為最能反映2019年世態民情的年度漢字。

該投票總數為21.6萬票，其中「令」字獲得3萬票。今年4月，日本政府宣布「令和」為新年號，這次的投票之中，不少民眾也認為「從新年號令和中，感到新時代的希望」。但也有民眾揀選「令」的理由，是借此訴說今年的法「令」，例如是上調消費稅稅率的法令、在災難時收到警報與疏散建議的指「令」等。

票數第二名的漢字是「新」，獲得近1.5萬票，理由與「新年號」有關。至於第三名是「和」，第四與第五名分別是「變」與「災」。

偶像男團「嵐」上榜

有趣的是，第六名是漢字「嵐」，有當地民眾表示，這是因為尊尼事務所的偶像團體嵐（Arashi）今年宣布將在2020年底暫停活動，引來衝擊。

此外，其他當選的漢字包括「水」、「風」、「天」、「稅」等。

日本清水寺的住持森清范，當天在高1.5米、寬1.3米的和紙上，用特大毛筆揮毫寫下「令」字：

這次是該協會第25次評選年度漢字，去年日本多次出現自然災害，最後由「災」字當選。