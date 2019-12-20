杜魯多盼中美貿易協議考慮加方訴求　外交部：現在是否欲哭無淚？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前接受當地電視的訪問時表示，曾要求美國總統特朗普（Donald Trump）政府等待北京釋放兩名被拘加拿大公民後，才簽署最終的貿易協議。 對此，中國外交部發言人耿爽今日（20）日回應稱，替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己，「不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺」。

加拿大公民康明凱和斯帕弗在中國被拘押逾1年。圖為一男子2019年3月6日在卑詩省最高法院門外舉着康明凱和斯帕弗的照片，要求中國釋放二人。當時卑詩省最高法院正處理孟晚舟案。（Reuters）

加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）在中國被拘押逾1年，事件導致中加關係惡化。杜魯多接受加拿大法語電視台TVA的訪問在周四（19日）播出，期間說明加拿大當局曾要求特朗普政府，利用一直進行的中美貿易談判作為籌碼，以確保中國政府會釋放兩名被拘留的加國公民。

就杜魯多的言論，耿爽在例行記者會上表示，他要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其他議題去進行掛鉤、向中方施壓，這種做法註定是徒勞的也是無效的。

他還說，解鈴還須繫鈴人，奉勸加方正視中方嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。「當前造成中加關係困難局面責任完全在加方，至於加方一直糾纏的兩名加拿大公民的個案，這兩人是因為涉嫌從事危害國家安全的活動，已經由中國的偵查機關偵查終結，並按法律規定移交檢察機關審查起訴。」

（綜合報道）