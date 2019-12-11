中加官方爭論誰被任意拘押　孟晚舟事件據報有新證據

在中國外交部與加拿大外交部爭執誰被「任意拘押」之際，有知情人士12月11日披露一組最新證據顯示，美國給加拿大的秘密逮捕華為高層孟晚舟的任務中，存在違法和濫用權力的行為。

美國的秘密任務

中國環球網12月11日公開一組最新披露的證據顯示，在美國的驅使下，加拿大的邊境服務局（Canada Border Services Agency）和皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police），在2018年12月1日逮捕華為高層孟晚舟的過程中，存在違法和濫用權力行為。

2018年12月1日，孟晚舟在加拿大機場被邊境服務局人員扣留畫面。（微博@52傑丸子）

這組由知情人士提供的證據稱，包含加拿大這兩個機構員工的溝通信息和筆記的證據顯示，在美國向加拿大提出逮捕孟晚舟的要求後，加拿大法院在2018年11月30日就下達了指令，要求包括邊境服務局和皇家騎警在內的治安機構「立刻逮捕」孟晚舟。

但兩個機構的執法人員，在明知法庭這一要求的情況下，仍更改了原本制定的上飛機抓人的逮捕方案，改為由邊境服務局先以「入境檢查」為「幌子」，把孟晚舟非法扣在入境處3小時，然後才交給皇家騎警帶走。

不僅如此，在加拿大邊境服務局非法扣押孟晚舟這三個小時裏，該機構人員打着「入境檢查」幌子，索取了孟晚舟的手機密碼和電子設備信息。可加拿大入境服務局根本就沒有將這些信息用在「入境檢查」上，而是轉手就將信息通過皇家騎警交給了美國聯邦調查局（FBI）。

加拿大入境服務局還濫用權力，替FBI盤問孟晚舟，又將孟晚舟的其他行李也一併以「入境檢查」為由扣押，直到FBI表示沒興趣後，才予以歸還。

可在案發後，加拿大相關部門在美國政府的壓力下試圖掩蓋這些證據，相關執法部門人員就在被問到這些情況時出現「集體失憶」。替FBI盤問孟晚舟和蒐集孟晚舟電子設備信息的事情，也在事後的工作筆記中被「選擇性遺漏」。

誰被任意拘押？

加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）12月9日發表聲明稱，兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）被「任意拘禁」，依然不能會見律師，不允許與家人直接聯絡。強調加拿大方面將繼續不遺餘力地爭取兩人儘快獲釋。

11月23日，中國外長王毅與加拿大新外長商鵬飛（左）會晤。商鵬飛提到當前兩國之間存在分歧和困難，願與中方努力從更長遠角度看待和處理有關問題，採取實際措施，重建互信，推動加中關係儘快重回正軌。（新華社）

隨後，中國駐加拿大使館12月10日做出回應，不滿加拿大外交部「對加公民康明凱、邁克爾案說三道四」，已向加方提出嚴正交涉。並指加拿大在孟晚舟案上的做法「才是任意拘押」，要求儘快釋放孟晚舟。

康明凱和商人邁克爾在中國被拘禁已一年。德國之聲稱，在指定居所監禁期間，康明凱與思巴夫每天接受數小時審問。中國當局僅准許加拿大領事館一個月與兩人會面30分鐘。

與之相比，軟禁中孟晚舟則享有較大的行動和會面自由，可以在自己位於温哥華的豪宅裏「讀書作畫」。

+ 9 + 8 + 7

12月10日，孟晚舟被申請引渡到美國受審的聆訊在加拿大卑詩省最高法院進行。法院作出一項栽決，批准孟晚舟的代表律師，可以向加拿大司法部索取更多有關孟晚舟2018年被捕的證據及文件。

47歲的孟晚舟2018年12月1日於加拿大温哥華國際機場被捕，美國指她涉及欺騙銀行，要求引渡至美國受審。孟晚舟否認美國的指控，要求加拿大取消引渡聆訊，讓她自由離開加拿大。