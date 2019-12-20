王毅今赴印度舉行中印邊界問題會晤　會議推遲數月的背後原因曝光

中國外交部今天（20日）發布消息稱：應中印邊界問題印方特別代表、印度國家安全顧問邀請，中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅將於12月20日至21日赴印度舉行中印邊界問題特別代表第22次會晤。

針對相關細節，外交部並未過多透露。據媒體早前報道稱，印度政府有消息人士指，雙方屆時可能討論有關《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的議題。

中印邊界對峙問題持續已久。（VCG）

印度廢除給予克什米爾特殊自治地位的憲法第370條後，巴基斯坦對此表示「強烈譴責」。由於中國在國際上公開支持巴基斯坦，再加上印度宣布不加入RCEP，中印關係的僵勢持續。

就雙方會晤地點，《印度時報》（Times of India）12月16日報道，印度為緩和與中國的關係，正考慮把會晤地點由德里改到亞格拉（Agra）。

報道引述政府消息人士稱，若按計劃進行會面，中國外交部長王毅會在20日飛抵德里，並於隔天前往亞格拉出席會議。

媒體指，兩國代表上次在成都會晤時，王毅帶印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）遊覽青城山。這次選址亞格拉，多瓦爾可以帶王毅參觀當地著名的建築泰姬陵（Taj Mahal）。

中印邊界問題特別代表會議已多年陷入僵局，沒有太大進展。中印原訂在9月舉辦第22次會晤，不過由於王毅希望在此之前先訪問阿富汗和巴基斯坦，再從巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）直飛印度。印度不想令外界誤以為中國介入調解印巴糾紛，因而拒絕王毅造訪，導致這場會議延宕至今。

中國國家主席習近平同印度總理莫迪10月11日至12日在印度金奈舉行第二次非正式會晤。報道分析稱，多瓦爾與王毅的會晤仍然重要，原因是它至少可在是次中印領導人峰會的基礎上，確保實際控制線（LAC，Line of Actual Control）相對和平。

消息人士還指出，多瓦爾與王毅將在會上重新審議兩國雙邊關係所有相關的議題，還會討論印度退出RCEP的決定。