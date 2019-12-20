【澳門回歸20年】習近平視察駐澳門部隊　晤中央駐澳機構負責人

國家主席習近平周五（20日）結束三天在澳門的訪問行程，下午從澳門乘專機返回北京。在離開澳門之前，習近平當日還檢閱了解放軍駐澳門部隊，並會見中央駐澳機構和主要中資機構負責人。

習近平檢閱解放軍駐澳門部隊。（央視截圖）

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據新華社報道，習近平20日下午3時左右到駐澳門部隊新口岸營區檢閱部隊，其後在作戰指揮中心聽取駐澳門部隊有關工作情況，特別是2014年以來履行防務情況匯報。習近平在現場還通過視頻慰問了駐澳門部隊珠海基地官兵，並接見駐澳門部隊全體幹部，同大家握手合影。

視察期間，習近平指出，20年來駐澳門部隊堅決貫徹黨中央和中央軍委決策指示，落實「一國兩制」方針和澳門特別行政區基本法、駐軍法，出色完成以履行防務為中心的各項任務，展示威武文明之師良好形象。

他強調，駐澳門部隊要貫徹新時代黨的強軍思想，全面提高履行任務能力，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護澳門繁榮穩定，為推進「一國兩制」在澳門的成功實踐作出新的更大貢獻。

習近平會見中央駐澳機構領導及中資企業代表並合影。（澳門新聞局）

而在視察駐澳部隊之前，習近平20日上午還會見了中央駐澳機構和主要中資機構負責人。他在講話中指出，澳門回歸祖國20年來成功實踐「一國兩制」取得的輝煌成就，同中央駐澳機構和中資機構的辛勤工作密不可分。中央駐澳機構堅決落實中央決策部署，努力完成中央交辦任務，積極支持特別行政區政府依法施政。中資機構積極參與特別行政區建設，與本地企業相得益彰，共同推動特別行政區的繁榮發展。中央對此充分肯定。

習近平強調，十九屆四中全會對堅持和完善「一國兩制」制度體系進行了全面部署，是當前和今後一個階段港澳工作的綱領和指針，希望在場人士認真學習領會，深入貫徹落實。

（綜合報道）