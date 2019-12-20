【澳門回歸20年】邵宗海：港澳一國兩制難複製　台灣從中有何啟示

2019年12月20日是澳門回歸20周年紀念日，國家主席習近平當天出席澳門第五屆政府就職典禮，讚賞澳門20年來取得澳門特色的「一國兩制」成功實踐。 對此，澳門理工學院名譽教授邵宗海接受《香港01》訪問時指出，澳台兩地歷史環境發展不同，無法直接套用澳門模式的「一國兩制」在台灣。但台灣也要注意到，其實習近平的「兩制」台灣方案，只要不碰觸「一國」底線，「兩制」是可以談的，甚至比港澳的更具彈性。「就像美國建國之初的邦聯、聯邦制度，就是在一個美國下，誰都沒吃虧。」

邵宗海認為，若台灣無法與大陸隔絕，面對大陸崛起於世界之際，台灣應思考何種方式能帶來最大利益，且能讓台灣維持目前的生活方式。（邵宗海提供）

邵宗海曾任台灣政治大學國發所所長、文化大學社科院院長，是知名兩岸研究學者，後來到澳門教書，現為澳門理工學院名譽教授。

針對澳門20年來的變化，邵宗海表示，澳門人認為回歸後澳門確實「富起來」，目前國民所得一年12萬多美元，是香港的兩倍，是台灣的六倍，但基層感受不像字面上12萬美元那麼高。同時，澳門20年繁榮有目共睹，但澳門人沒有覺得企業有全面發展，支柱依舊是博彩業。

談到港澳的「一國兩制」實踐差異，邵宗海認為，港澳不同之處在於，就算澳門有貧富差距，澳門人還是有買得起的普通房子，平均收入還是被視為超越温飽線。但香港不是，港人會感到在香港要有自己的房子是不切實際的。他說，香港回歸前就不是很好，早就讓很多人感受到壓力，但「一國兩制」後也沒有讓港人覺得窮人可以翻身，帶來希望。

邵宗海表示，香港迴歸前狀況就不是很好，回歸後也沒有帶來多大希望，許多港人看到父輩就是住在籠屋，到了自己這一代也沒有改變，這是「一國兩制」中，香港社會沉澱的不滿情緒。圖為2010年一位老人坐在籠屋。（VCG）

還有一點不同，邵宗海指出，澳門以前是葡萄牙總督統治，基本上無為而治，也讓澳門人深受到天主教影響，在生活上、心靈上比較安定。澳門人感到自己不富有，但「小確幸」很多，澳門經濟民生問題少、福利多，找工作、加薪都沒問題，這也使得澳門人比較少關心政治，香港則可能甚麼都沒有，陷入長期的苦悶。

關於中央提升澳門地位對香港的影響，邵宗海認為，一是因應香港問題，一是希望「一國兩制」樹立更好的品牌。但港澳台有不同環境，澳門所有的成功都不是港台可以比較的，例如澳門博彩業營利已超越美國賭城拉斯維加斯，但港台無法做到。

習近平讚賞澳門特色「一國兩制」，並重申「絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務」。圖為12月20日習近平（右）與澳門特首賀一誠（左）出席澳門第五屆政府就職典禮。（Reuters）

至於「一國兩制」已成台灣大選交鋒議題，若拋開選舉激情，年初「習五點」講的台灣方案與澳門回歸後的「一國兩制」實踐，對台灣有甚麼啟發？

邵宗海認為，習近平說的「一國兩制」台灣方案，大陸有很多學者和智庫沒有正確解讀。不是說統一了，就是「一國兩制」，那是一個方案，台灣可以選擇，只是不能選擇「一國」或「兩國」，這是中國大陸的底線。

邵宗海強調，但現在台灣反對的不是「一國兩制」，是反對「一國」。而且台灣沒有注意到，一是只要不碰到「一國」底線，兩制是可以談的，甚至比港澳的更具彈性，二是「兩制」方案是統一談判時才會談到，又不是現在就要台灣接受。

他說，「哪有大陸說兩制方案，台灣就說不接受，方案是要雙方談出來的，內容都還沒談，就吵着不接受？」邵宗海呼籲，台灣要有勇氣去談一個可以接受的東西，例如中華人民國共和國、中華民國都可以是邦聯或聯邦下的角色，誰都沒有吃虧，就像美國建國之初，就是在一個美國下，有不同制度。

2020台灣大選進入倒數階段。圖為3名總統候選人的首場電視政見發表會。（資料圖片）

邵宗海又認為，就港澳「一國兩制」實踐來看，香港有點不滿，台灣要自己警惕；澳門覺得很好，台灣也要思考。不要因為壞的就掉頭就走，也不要因為好的一頭栽進去。

他表示，如果是1989年之前的中國大陸，台灣根本不會接受「一國兩制」，可是1990年到現在，大陸一直在變，若未來大陸變成跟現在台灣對美國的看法，那今天美國希望跟台灣「一國兩制」，台灣人的想法會是甚麼？

同時，也要意識到，台灣能否真的把大陸完全關在門外？能否划着船遠離大陸？如果覺得不可能，那就要思考一下如何帶給台灣更大利益，進而讓台灣維持現在的目前生活方式。