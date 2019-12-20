【澳門回歸20年】習近平結束訪澳　晤賀一誠未提「送金融大禮」

國家主席習近平周五（20日）結束3天訪問澳門的行程返回北京。他在離開澳門之前會見了新任澳門行政長官賀一誠，寄語對方要承擔起領導澳門特別行政區的重任。 值得注意的是，在此次訪問行程中，習近平未如《路透社》所說，宣布澳門將會設立證券交易所或推出新的金融政策。

習近平會見新任澳門行政長官賀一誠。（澳門新聞局）

20日上午，習近平在會面中祝賀賀一誠就任澳門特別行政區第五任行政長官。他對賀一誠說，「中央政府對你高度信任，澳門居民對你充滿期待。希望你帶領特別行政區政府全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，穩健施政，奮發有為，在前幾屆政府打下的良好基礎上，不斷推進澳門經濟發展、民生改善、社會和諧，並積極參與共建『一帶一路』和粵港澳大灣區建設，把澳門建設得更好。中央政府將全力支持你和特別行政區政府的工作。」

賀一誠感謝習近平和中央政府的信任。他說，新一屆特別行政區政府將切實加強管治團隊建設，著眼長遠、破解難題，確保經濟持續穩定發展。他表示，「一定會帶領特別行政區政府努力工作，請習主席放心。」

在習近平訪問澳門前夕，《路透社》曾報道，他此行將會宣布連串對澳門的新政策，包括建立以人民幣計價的證券交易所、加速推動澳門正在構建中的人民幣結算中心，還將劃設內地土地供澳門開發使用。當時有分析認為，此舉或作為澳門政府成功避免將香港過去6個月示威活動帶到澳門的獎勵。

不過習近平在行程中並未宣布相關的金融政策。賀一誠20日回應時表示，沒有聽過中央有大禮送給澳門，「禮包來說大家見仁見智」。他稱，澳門在橫琴的發展有很清晰定位，中央已給予很大支持。

賀一誠又稱，澳門暫時未有足夠人才和法例，建立外界所指的金融中心，「我們未有（證券）這行業。我們自己有否準備好，這方面的法律基礎，我們是未完善的。它給你，你如何操作，對嗎？」他強調，會與新一屆政府認真落實指示要求，推進一國兩制成功實踐，行穩致遠。

（綜合報道）