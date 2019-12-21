特朗普簽署美國防授權法案　人大外委會：反對涉台港疆條款

針對美國2020財年國防授權法案涉及台灣、香港、新疆等涉華條款，中國人大外事委員會周六（21日）表態，稱這些條款罔顧事實、充滿偏見，粗暴干涉中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國人大外事委員會發言人尤文澤稱，美國2020財年國防授權法案涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。

對於上述法案涉及的香港內容，尤文澤指，香港發生的一系列危害公共安全和秩序的暴力犯罪，嚴重挑戰法治和「一國兩制」原則底線。暴力就是暴力，任何訴求都不能成為採取極端暴力的藉口，美國打着所謂「民主」「人權」的幌子干涉他國內政的圖謀決不會得逞。

針對涉及到的新疆內容，尤文澤強調，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和去極端化問題。美國也是恐怖主義的受害者，理應對中國採取的反恐措施予以支持，而不是詆譭抹黑中國反恐和去極端化的努力。

尤文澤說，中國強烈敦促美國摒棄冷戰思維和霸權邏輯，停止干涉中國內政，立即採取有效措施消除由此產生的消極影響，以實際行動維護中美關係大局。

美國近來不斷借香港、台灣、新疆事務向中國發難。（VCG）

美國國會12月17日批准通過2020財年國防授權法案，並在12月20日交給總統特朗普（Donald Trump）簽署。根據法案，美國2020財年被授權國防支出達7,380億美元，其中6,584億美元被批准用於國防項目基本支出，715億美元用於海外軍事活動。法案同意成立太空軍作為美國第六大軍種。

值得注意的是，上述法案文本含多項強化台灣安全防衛及美台安全合作條文，其中還要求五角大樓針對設立「美台網絡安全工作組」的可行性提交報告。報告還針對台灣2020年總統、副總統選舉，要求美國國家情報總監在選舉結束後不超過45天，就中國大陸影響台灣選舉的活動向國會參、眾兩院情報委員會提交報告。

另外，2020財年國防授權法案還就香港問題和新疆問題指責中國。

近來，美國國會參眾兩院單獨或兩者通過諸如《台灣旅行法》《香港人權與民主法案》《維吾爾人權政策法案》《西藏政策及支持法案》與中國有關的法案。中國對此均表示強烈反對，其中就涉港法案還祭出反制措施，包括暫停美艦機赴港申請，制裁美五大組織等。

對於美國的行為，中國國家主席習近平在12月20日晚與美國總統特朗普（Donald trump）通電話時就台灣、香港、新疆、西藏問題直接點名美國，「我們對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作」。