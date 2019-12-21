特朗普簽署新一年《國防授權法案》　香港、台灣同樣榜上有名

美國總統特朗普（Donald Trump）12月20日簽署2020年財政年度的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），除了備受矚目的太空軍正式成立外，香港、台灣問題亦受到各方關注。到底該法案如何影響港、台兩地？

美國總統特朗普12月20日到安德魯斯空軍基地，並簽署2020年財政年度的《國防授權法案》。（AP）

《國防授權法案》第1260F條提及香港，主要分為七點：

1. 美國國會明確地與香港市民站於同一陣線，捍衛他們的權利和自由，保障自治。

2. 中國政府應該全面遵守1984年《中英聯合聲明》承諾，容許香港人享有高度自治，充分支持香港的《基本法》以及停止介入香港政治及司法事務。

3. 香港政府在9月正式收回《逃犯條例》修訂案踏出必要的一步，亦尋求方法回應民眾的其餘四大訴求。

4. 美國應與持相同看法的國家繼續支持香港民眾，鼓勵中國作出更多負責任的行為，假如香港自治的基本協定持續受到侵害，華府有必要向中國及香港當局實施懲罰。

5. 中國政府應禁止利用軍事、准軍事或中國執法部門參與武力鎮壓香港。

6. 香港示威假如遭受中國武力鎮壓，美國國會會向華府建議快速應對，包括重新審視1992年的《香港關係法》及其他影響到美國利益的法律，與盟友聯手向中共、解放軍及民警高層實施制裁、旅遊限制等。

7. 如果香港政府實施的法律直接或非間接地影響美國利益，包括將來有意再推《逃犯條例》，華府應全面審視所有與香港相關的協定，並作出必要的修訂，為美國利益帶來保障。

LIVE: @POTUS Trump delivers remarks at the Signing Ceremony for the National Defense Authorization Act for FY 2020. https://t.co/yoxTIsbaT0 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 2019年12月21日

繼續以《台灣關係法》履行義務

而在台灣問題上，《國防授權法案》就有四條涉及當地情況，包括第1260B條的美台網絡安全合作、第1260C條的檢視台灣關係法，要求國防部長與國務卿協調，就中國是否透過軍事、經濟、情報等形式干預台灣的問題向國會提交檢討報告，內容應包括有關修法或調整國防部或國務院政策的建議，以確保美國持續根據《台灣關係法》履行對台灣的義務。

而在第1260D條文中，列出美國支持強化台灣軍隊戰備能力，及提升美台國防與安全合作交流。另外，台灣在2020年舉行大選，《國防授權法案》亦要求國家情報總監提交關於中國有否干預選舉及美國阻止有關行為的報告。