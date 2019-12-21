【澳門回歸20年】總覽習近平「向香港說的話」　柔性敲打修例亂局

國家主席習近平一連三日南下澳門訪問及主持新一屆特區政府就職禮，舞台在濠江，焦點卻在香港，其一舉一動被視為觀察北京最高領導層對港局勢態度的風向儀。而習近平在澳門的多場講話，政界人士更當成中央對香港的「喊話」來看待，有港區全國人大代表總結表示，習的致辭內容矛頭顯然指向香港的修例風波亂局，「句句新鮮滾熱辣」。

習近平對澳門治理提出了「4點希望」。（Reuters）

習近平在澳門的發言，普遍被視為對香港當前亂局的曲線「敲打」，總括來說，最受矚目的集中在兩場講話。第一場是在澳門特別行政區政府歡迎晚宴上的致辭，當中指出澳門實踐一國兩制的「五大亮點」，被解讀為對香港的「五大提點」：

第一，愛國愛澳成為全社會的核心價值。特別行政區政府和社會各界人士深明，澳門前途命運同祖國緊密相連，秉持強烈的國家觀念和愛國情懷，將愛國和愛澳合而為一。回歸祖國後，廣大澳門同胞珍視民主、法治、人權、自由等核心價值，並適應澳門成為國家一個特別行政區的歷史轉變，更加堅定地把愛國愛澳排在核心價值序列的第一位。無論是處理重大問題、制定法律政策、謀劃各項事業，還是選拔管治人才、確定教育方針、把握輿論導向，都以是否符合國家和澳門利益為首要考慮。特別是面向青少年深入開展愛國主義教育，實現所有學校升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋，使愛國主義精神薪火相傳，鞏固了“一國兩制”成功實踐的思想基礎。 第二，憲法和基本法權威牢固樹立。特別行政區政府和社會各界人士深明，憲法和基本法共同構成特別行政區憲制基礎，依法治澳首先是依照憲法和基本法治澳，自覺維護憲法和基本法權威。建立起協調統一的憲法和基本法宣傳教育體系，大中小學都設有憲法和基本法教育課程。要求公職人員必須瞭解和掌握基本法，在培訓、入職和晉升等各環節設置基本法考試程式。連續5年舉辦國家憲法日系列活動，推動形成了尊崇憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法的良好氛圍。 第三，行政主導體制順暢運行。特別行政區政府和社會各界人士深明，行政主導是基本法設計的特別行政區政治體制的重要原則，體現了行政長官代表整個特別行政區向中央負責的根本要求。在行政長官統領下，行政、立法機關既相互配合又相互制約並重在配合，司法機關獨立行使審判權，各部門權責明確，依法履職。特別行政區政府既注重保持政策的延續性和穩定性，又與時俱進，順應經濟社會發展和民眾期待，推進公共行政等改革，務實有為，努力提高施政能力和水準。 第四，融入國家發展大局積極主動。特別行政區政府和社會各界人士深明，偉大祖國是澳門發展的堅強後盾，緊緊把握共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設等國家戰略實施的重大機遇，充分用好中央支持政策，把“國家所需、澳門所長”和“澳門所需、國家所長”有機結合起來，為澳門發展拓展新空間、注入新動力。澳門和祖國內地合作領域日益拓展、合作機制更加健全、合作水準不斷提升，有力促進了互補互利、協同發展。 第五，包容和諧增強社會凝聚力。特別行政區政府和社會各界人士深明，“家和萬事興”、和氣致祥，講團結、重協商，不爭拗、不內耗，自覺抵制外來的各種干擾。不同族群相互尊重、互助友愛，多元文化共存共生、互融互促，街坊鄰里守望相助、和衷共濟。廣大市民並肩抗擊“山竹”超強颱風的一幕幕場景感人至深，小城故事充滿溫馨。

第二場是在「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」上的講話，總結澳門一國兩制成功實踐的「4點重要經驗」及「1個強調」：

第一，始終堅定“一國兩制”制度自信。廣大澳門同胞發自內心擁護“一國兩制”，認同“一國兩制”是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度。在踐行“一國兩制”過程中，特別行政區政府和社會各界堅持把維護國家主權、安全、發展利益和維護澳門長期繁榮穩定統一起來，意志堅定，從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘，善於把握國家重大發展戰略和一系列政策支持帶來的機遇，乘勢而上，在融入國家發展大局中實現自身更好發展。 澳門的成功實踐告訴我們，只要對“一國兩制”堅信而篤行，“一國兩制”的生命力和優越性就會充分顯現出來。 第二，始終準確把握“一國兩制”正確方向。廣大澳門同胞深刻認同“一國”是“兩制”的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題。特別行政區行政、立法、司法機關堅持把維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來，堅守“一國”原則底線，自覺維護中央權力和基本法權威。 澳門的成功實踐告訴我們，確保“一國兩制”實踐不變形、不走樣，才能推動“一國兩制”事業行得穩、走得遠。 第三，始終強化“一國兩制”使命擔當。廣大澳門同胞以主人翁意識，自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題，把成功實行“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治作為共同使命，並把這一擔當同實現中華民族偉大復興的中國夢緊密聯繫在一起。特別行政區政府團結帶領社會各界人士，積極探索適合澳門實際的治理方式和發展路徑，相繼提出“固本培元、穩健發展”、“全面提升澳門社會綜合生活素質”、“傳承創新、共建和諧”、“同心致遠、共用繁榮”等施政方針，集中精力發展經濟，切實有效改善民生，堅定不移守護法治，循序漸進推進民主，包容共濟促進和諧，讓澳門煥發出蓬勃向上的生機活力。 澳門的成功實踐告訴我們，當家作主的澳門同胞完全能夠擔負起時代重任，把特別行政區管理好、建設好、發展好。 第四，始終築牢“一國兩制”社會政治基礎。廣大澳門同胞素有愛國傳統，有強烈的國家認同感、歸屬感和民族自豪感，這是“一國兩制”在澳門成功實踐的最重要原因。特別行政區政府和社會各界高度重視弘揚愛國傳統，堅決落實以愛國者為主體的“澳人治澳”，特別行政區政權機關均以愛國者為主組成，愛國愛澳力量日益發展壯大，愛國愛澳核心價值在澳門社會居於主導地位。在行政長官親自領導、政府部門切實履職、社會各界共同參與下，澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深紮根。 澳門的成功實踐告訴我們，不斷鞏固和發展同“一國兩制”實踐相適應的社會政治基礎，在愛國愛澳旗幟下實現最廣泛的團結，是“一國兩制”始終沿著正確軌道前進的根本保障。 我要在此強調的是，香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！

港區全國人大代表陳勇認為，中央將澳門定為「一國兩制」成功實踐的示範，曲線提醒香港借鑑。（資料圖片/盧翊銘攝）

港區全國人大代表陳勇表示，香港與澳門都是在九十年代從殖民地回歸祖國，都是粵語地區，都是中國的特別行政區，最初香港在許多方面都領先澳門，惟廿年演變，澳門今日整體上的表現更加令人滿意，尤其在實踐「一國兩制」這骨節點上，更令中央感到滿意，這是因為香港埋藏了許多深層次矛盾而遲遲沒有解決，終於引爆今次修例風波，造成五十年來最動盪局面，中央不想直接批評香港，於是借澳門回歸二十周年的平台，為香港樹立「一國兩制」示範，曲線提醒，柔性敲打。

陳勇指，中央政府認為，今場修例風波中，曝露了香港一些問題，這些問題從習近平的多場發言中清楚傳遞出來，例如港人對維護國家安全意識相對薄弱、國民教育未完善、香港內部持續爭拗內耗等，而今次中央似乎特別想帶出「外部勢力」干擾的問題，估計中央未來對港策略中，會份外看重如何防範該問題。

陳勇又稱，習近平的講話中，提到「澳門社會各界理性表達各種訴求，形成良好協調機制」、「不争拗、不内耗，自覺抵制外來的各種干擾」、「不為外部干擾迷茫」，都而衝着過去半年香港暴力示威浪潮而發，希望喚醒激進派人士，「句句新鮮滾熱辣」；而提到「澳門同胞發自內心擁護“一國兩制”，認同“一國兩制”是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度」、「澳門同胞素有愛國傳統，有強烈的國家認同感、歸屬感和民族自豪感，這是“一國兩制”在澳門成功實踐的最重要原因」，是要向香港普羅市民指明，真心擁護一國兩制和培養國家歸感感，才是香港維持成功和繁榮穩定的出路。