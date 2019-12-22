【非洲豬瘟】內地「炒豬團」跨省販運猖獗　一輛廂型車竟塞24隻豬

內地非洲豬瘟疫情嚴峻，豬肉供應不足導致價格持續上漲，促使有不法商人組成「炒豬團」，想盡辦法跨省收豬、販豬、炒高豬肉價格。 據央視報道，日前，在四川麗攀高速公路銀江收費站，交警發現一輛被私自改裝的廂型車內運送多達24隻生豬，臭氣熏天。 而由於雲南生豬價格處於全國較低水平，當地通往廣東、廣西的交通要道上，有小貨車、廂型車乃至越野車被發現經過改裝並用於運送生豬。

各種車輛被改裝後用於運送生豬。（央視財經）

雲南文山富寧縣板侖鄉非洲豬瘟防控臨時檢查站負責人表示，由於運送生豬的車輛中，人和豬長時間在密閉空間內共處，運送人員滿身都是豬大便的氣味。

報道稱，由於「炒豬團」利用越野車或小型私家車走高速公路電子收費系統（ETC）非法跨省運豬，增加了執法人員查緝難度，目前，雲南各高速收費口已加大對ETC出口的查緝力量。

+ 2

為何這些「炒豬團」不惜改裝小型私家車運豬？雲南省動物衛生監督所所長李波指出，雲南是目前全國生豬價格最低的一個省份，尤其是國慶日前差距很大，每公斤生豬平均價格較全國平均價低逾10元（人民幣，下同）。換言之，運一隻豬毛利潤上千元，巨大的價格差距，是非法調運現象十分猖獗的一大原因。

9月5日起，雲南省農業農村廳聯合公安等部門突擊開展非法調運生豬集中打擊行動，共查獲非法調運生豬超過1萬隻。其中僅9月5日當天，在與廣西接壤的文山州富寧縣就查獲非法調運生豬8千餘隻。李波稱：「那個行動以後，通過大貨車非法調運的現象應該說基本看不到了。」

報道指，目前雲南在其23條省際公路，10條主要大通道和省際間的便道、民間小道上均設關卡檢查，有效打擊了炒豬團非法調運行為。

（央視財經）