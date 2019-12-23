【江歌案】劉鑫改名成網紅還有人打賞　涉攻擊江母遭微博關閉帳號

2016年11月3日，青島留日女學生江歌在自己租住的公寓門前，被室友劉鑫的前男友陳世峰殺害，其間劉鑫躲在房內未開門施救。案發後，江歌母親一直奔走訴求日本法院判處陳世峰死刑。翌年12月，東京地方裁判所宣判陳世峰因故意殺人罪和恐嚇罪獲刑20年。 事發至今3年有餘，江歌母親日前向內地法院起訴劉鑫，認為劉鑫應對江歌的死亡承擔一定的道德責任。而內地網民從起訴書上發現，劉鑫已改名為劉暖曦。 此外，網民發現劉鑫微博帳號「@劉鑫6-6」儼然成為「大V」，坐擁32萬粉絲追蹤，發布的文章更獲超過5萬元人民幣的「打賞」；更有疑似劉鑫僱用的水軍，定期在微博上發表攻擊江母的言論。

3年前，青島留日女學生江歌（左）在自己租住的公寓門前，被室友的前男友殺害陳世峰（右）殺害。（網絡圖片）

案情回顧：

陳世峰與江歌的閨蜜劉鑫曾是情侶關係，兩人曾一度同居3個月。不過，之後二人不合，劉鑫提出分手，被陳趕出家門後，劉搬去與江歌同住。陳世峰不同意分手，多次以公布劉鑫裸照相威脅。去年11月2日，陳世峰找到江歌與劉鑫居住的公寓，江歌表示要報警，而劉鑫因擔心自己是借住在江家不合法，不同意報警。

當晚，江歌應劉鑫要求，在車站等她一起回家。劉鑫先一步進門，江歌在門外與陳發生爭執，其後遭到殺害。而劉鑫一直在屋內，直到警方來才開門。

在早前江歌媽媽與劉鑫見面中，劉鑫稱沒有反鎖門。（網上圖片）

室友劉鑫被批冷漠 遭輿論審判

事後，江母曾在網絡發起公開徵集簽名，要求判陳世峰死刑。宣判之後，江母對判決結果不滿意，直呼「養育女兒24年，一條人命，難道只判20年？」，並痛訴「我對日本的法律很絕望，很失望。」

此外，由於劉鑫一直否認自己鎖門，且避而不見江歌母親，直到事發近300天後，與江母的見面由媒體促成，亦未出席江歌的葬禮，遭內地輿論抨擊冷漠、不知感恩；另一邊廂，江母為逼劉鑫見面，曾在網上公開劉鑫及其家人全部個人資料，也被指不妥。

江歌母親近日在微博發布內地法院受理案件通知書，顯示其以生命權糾紛起訴劉暖曦（曾用名：劉鑫），案件於今年10月28日立案成功。有律師答覆內媒提問時表示，被告改名後只要能夠證明是本人，不至於對起訴造成太大影響，但需要公安機關出示姓名變更的證明。

而網民亦發現，曾因被罵而登上微博「熱搜榜」的劉鑫，其微博帳號竟擁有多達32萬粉絲追蹤，還有源源不斷的「打賞」。此外，在劉鑫的微博文章中，經常與名為「@冷眼萌叔」的帳號互動，內容都是對江歌母親的反駁、諷刺，「@冷眼萌叔」在清明節時還發文「阿姨，血餛飩好吃嗎？」，被指是攻擊江母。

江歌母親（圖）3年來為女兒遇害案件奔走。（資料圖片）

有網民稱，劉鑫及「@冷眼萌叔」等攻擊江母的微博帳號，背後都是劉鑫在運作，亦有人指是劉鑫母親或劉鑫背後團隊代為運作。

微博官方周日（22日）發公告稱，有關用戶@劉鑫6_6「消費留日學生刑案的被害人家屬」一事，經核查，該帳號存在通過私訊、讚好等形式消費並攻擊被害人家屬的行為，現依規定即日起關閉該帳號。另外，網民發現「@冷眼萌叔」帳號亦已被封禁。

（綜合報道）