美國防授權法案含涉華消極內容　中方表示強烈不滿提嚴正交涉

對於美國2020年財年國防授權法案內容涉及台灣、香港、新疆等涉華條款。在中國外交部今天（23日）例行記者會上。發言人耿爽回應指出，中方對美方執意通過並簽署含有涉華消極內容的2020財年國防授權法案表示強烈不滿，中方已就此向美方提出嚴正交涉。

美國總統特朗普12月20日到安德魯斯空軍基地，並簽署2020年財政年度的《國防授權法案》。（AP）

耿爽表示，中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得實施有關法案中的涉華消極條款，以免損害中美關係和兩國重要領域合作。

據悉，12月17日，美國國會批准通過2020財年國防授權法案。根據法案，美國2020財年被授權國防支出達7,380億美元，其中6,584億美元被批准用於國防項目基本支出，715億美元用於海外軍事活動。法案同意成立太空軍作為美國第六大軍種。

不過，上述法案文本含多項強化台灣安全防衛及美台安全合作條文，其中還要求五角大樓針對設立「美台網絡安全工作組」的可行性提交報告。報告還針對台灣2020年總統、副總統選舉，要求美國國家情報總監在選舉結束後不超過45天，就中國大陸影響台灣選舉的活動向國會參、眾兩院情報委員會提交報告。

另外，2020財年國防授權法案還就香港問題和新疆問題指責中國。

對於美方2020財年國防授權法內容，中國全國人大外事委員會發言人尤文澤於21日表示，「美方無視中方多次表明的嚴正立場，在該法案中塞入涉台、涉港、涉疆等多項涉華消極條款，這些條款罔顧事實、充滿偏見，粗暴干涉中國內政。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

發言人強調，該法案涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。香港發生的一系列危害公共安全和秩序的暴力犯罪，嚴重挑戰法治和「一國兩制」原則底線。暴力就是暴力，任何訴求都不能成為採取極端暴力的藉口。

12月20日，習近平出席澳門第五屆政府就職典禮並發表演講，演講中他強調處理香港和澳門這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手劃腳，絕不允許任何外部勢力干預港澳事務。（新華社）

而在此之前，中美兩國領導人於20日晚進行通話。中國國家主席習近平強調，中方對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實中美多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

中美貿易戰持續了一年多，兩國於12月13日宣布已經達成了第一階段的貿易協議。美方透露，兩國將於2020年1月份的第一個星期正式簽署協議，協議將由兩國的部長級官員簽署。